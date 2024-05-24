Дизайнеры назвали 6 вещей, которые нужны каждой гостиной

Гостиная является одной из самых важных комнат в доме. Здесь мы собираемся с друзьями и семьей, читаем или смотрим кино и просто отдыхаем.

В связи с этим дизайн гостиной должен быть привлекательным и уютным, но для этого нужно несколько больше, чем просто найти чрезвычайно удобный диван. Какие вещи стоит добавить в это пространство, рассказываем далее.

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Правильный фокус

Дизайнеры Шон и Тина Тейлор говорят, что каждая хорошо спроектированная гостиная нуждается в фокусе. Независимо от того, это предмет мебели, или произведение искусства, эта фокусная точка привлекает внимание и формирует стиль комнаты.

Однако центром внимания не должен быть телевизор. Это должен быть или камин, или хорошая вещь, которая позволяет комнате быть не только пространством для просмотра фильмов.

Дизайн гостиной: смотрите фото

Удачные цвета

Цвет имеет решающее значение для правильно оформленной гостиной. Дизайнеры советуют придерживаться правила 60-30-10, чтобы создать идеальный баланс, где 60% должно быть основного цвета, 30% – второстепенного цвета и 10% акцентного.

По словам экспертов, 60% могут быть цветом ваших стен, 30% могут – шторами или ковром, а остальные 10 – небольшими акцентами или элементами декора.

Разнообразие мест для сидения

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Конечно, основным местом для сидения в гостиной является диван. Однако дополнительные опции также не помешают.

Дизайнер интерьера Франческа Грейс объясняет, что разнообразие мест для сидения не только добавляет визуального интереса, но и дает гостям больше выбора, чтобы они могли чувствовать себя как дома в вашем пространстве.

Как может выглядеть гостиная: смотрите фото

Ковер

Ковры не только фиксируют и определяют зону отдыха в гостиной, но и создают мягкость под ногами.

Уютный ковер необходим для каждой гостиной, поскольку это комната, в которой все собираются проводить большую часть своего времени. Мне нравится использовать ковер с высоким ворсом в гостиной, чтобы создать дополнительный уют,

– говорит Франческа Грейс.

Хорошее освещение

Даже если в вашей гостиной много естественного света, вам все равно нужно дополнительное освещение, особенно если вы используете пространство ночью.

Адекватное освещение имеет решающее значение как для функциональности, так и для создания атмосферы,

– объясняет Тина Тейлор.

По ее словам, сочетание верхнего освещения, рабочего и акцентного позволяет гибко создавать настроение и освещать ключевые элементы комнаты.

Гостиная – это важное пространство: смотрите фото

Личные детали

Гостиная – это не выставочный зал, поэтому дизайнеры предлагают добавить личные штрихи, чтобы сделать пространство более настоящим. К примеру, это могут быть произведения искусства, декоративные предметы и растения.