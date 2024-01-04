Как поддерживать чистоту в доме без усилий: простые способы на каждый день

Новый год – это прекрасное время, чтобы начать заботиться о тех местах в доме, которые вас беспокоят, будь то переполненный шкаф в коридоре или грязная кухня. Однако многие принимают на себя слишком большое количество обязанностей сразу.

Это не способствует успеху, но подталкивает забросить все дела. Амелия Плезант Кеннеди, персональная органайзер и лайф-коуч, разделив обязанности по уборке и мойке на "микромоменты", можно достичь ощутимого прогресса.

Что именно рекомендует делать эксперт и другие специалисты, рассказываем дальше.

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Практикуйте правило полных рук

Мое эмпирическое правило? Каждый раз, когда я переступаю порог, я не выхожу из этой комнаты, пока не сделаю быстрое сканирование и не увижу, нужно ли что-нибудь перенести в другую комнату,

– говорит Скотт Роуэр из организационного агентства в Вашингтоне.

Он советует, чтобы люди, живущие в двухэтажных домах, держали корзину для вещей на каждом этаже, чтобы наполнить ее тем, что должно лежать на другом уровне дома, чтобы вернуть вещи на свои законные места.

Убирая, думайте о высоком

Даже старательные уборщики могут пренебрегать тем, что находится выше или ниже уровня глаз.

Углы потолка, верха дверных рам и высокие книжные полки забываются,

– добавляет Мелисса Мейкер, чей канал Clean My Space на YouTube имеет 2,1 миллиона подписчиков.

Чтобы избежать накопления паутины и остановить миграцию пыли вниз с потолка или высоких полок, приобретите палочку для пыли и хорошую стремянку.

Если же что-то не утиралось много лет, положите под него тряпку или старую простыню, затем вытрите пыль или протрите, позволяя мусору упасть на покрытие.

Чтобы устранить беспорядок, начните с малого

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Потребуется много времени, чтобы накопить беспорядок, поэтому его очищение также занимает много времени. Делайте вещи маленькими кусочками – возможно, разберите свой шкаф для белья или переполненный мусорный ящик,

– объясняет организатор пространства Наима Форд Голдсон.

Она также рекомендует настроить такую схему – взять контейнеры для хранения, создать ярлыки, указывающие, что и куда идет, чтобы убедиться, что удастся поддерживать порядок после первой уборки.

Держите корзину для ненужных вещей в шкафу

Если вы носили эти штаны во время пика пандемии, и они вам больше не подходят, не кладите их обратно на полку шкафа или вешалку.

Бросайте вещи, которые вам больше не нравятся, в сумку или другой контейнер, который будете держать прямо в своем шкафу. Когда он заполнится, отнесите его в благотворительную организацию или в комиссионный магазин. Это прекрасный способ очиститься, не задумываясь об этом,

– делится Кэролайн Соломон, персональная органайзер.

Освежите душ или ванную

Купите простой ракель для каждой ванной или душа в вашем доме.

Если вы хотите, чтобы ваше стекло выглядело безупречно и на нем не образовывалась мыльная пена и пятна от жесткой воды, лучший способ – вытирать ракелем стенки душевой кабины или ванны каждый раз, когда вы ими пользуетесь,

– отмечает Мелисса Мейкер.

Чтобы другие предметы в ванной оставались сухими, она рекомендует открывать душевую шторку или дверь для проветривания.