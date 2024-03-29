Укладка будет выглядеть идеально, а волосы не потеряют здоровье: как правильно сушить голову феном

29 марта 2024, 21:55
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Источник:

ТСН

Обычная сушка волос феном также имеет определенные правила, которые помогут создать красивую укладку и не навредить кудрям, ведь от этого зависит не только визуальная составляющая, но и здоровье волос.

Как правильно сушить волосы, чтобы они оставались здоровыми, а укладка имела идеальный вид, рассказываем далее.

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Как правильно сушить волосы феном

Сушка волос вниз головой – одна из самых распространенных ошибок. Такой способ повреждает их, а в результате получается неопрятная пушистая укладка. Зато обладательницам как длинных, так и коротких волос лучше воспользоваться следующими правилами для сушки:.

  • Не сушите волосы сразу после мытья, лучше подождите 10 – 15 минут.

  • Выберите правильное место, где нет влажности.

  • Всегда применяйте термозащиту.

  • Не пренебрегайте "заостренной" насадкой для сушки волос, которая помогает правильно направлять воздух, чтобы они равномерно просыхали.

  • Избегайте сушки на самой высокой температуре, лучше отдать предпочтение теплому режиму.

  • Не держите фен долго в одном положении, потому что воздух должен равномерно распространяться по всей голове.

  • Используйте расческу: для длинных волос может быть достаточно обычного, однако для коротких – точно понадобится браш.

Соблюдая правила, получится сохранить красоту и здоровье волос / Фото Freepik

  • Несколько поднимайте волосы у корней, это придаст естественного объема.

  • Старайтесь не держать фен слишком близко к голове: это обезопасит вашу кожу от ожога, а технику – от перегрева.

  • Распределяйте волосы с помощью зажимов, не сушите сразу слишком большие пряди.

  • Во время сушки горячим воздухом зачесывайте пряди сначала на одну сторону, а потом на другую. Это позволит укладке быть максимально равномерной и "послушной".

  • "Вытягивать" волосы лучше под углом 40-45 градусов в направлении линии роста волос.

  • Хорошо просушивайте волосы – от корней до кончиков, ведь лишняя влага помешает достичь идеала в укладке.

Кроме того, завершайте укладку холодным воздухом, чтобы закрепить ее и сделать однородной.

В самом конце возьмите несколько капель масла и нанесите на кончики, чтобы волосы блестели и не электризовались.

Автор: Олеся Філоненко