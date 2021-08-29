Автор бестселлеров и эксперт по взаимоотношениям Джон Айкен убежден, что всего лишь 2 маленьких слова могут сильно обидеть партнера и испортить ваши отношения. Он говорит о таких незначительные, на первый взгляд, словах как "всегда" и "никогда". Вот почему ими нельзя так легко разбрасываться, тем более во время конфликта.

Рекомендуем Итальянцы выбирают украинское: коньяки Украины открыли новое экспортное направление

Почему эти слова так опасны

Какой бы эмоциональной ни была беседа, не стоит говорить первое, что пришло в голову. Особенно, если у вас есть какие-то претензии к партнеру. По словам Джона Айкена, то, как вы поставите проблему, в 96% случаев определяет ход разговора – будет это конструктивный диалог или нелепая ссора.

Поэтому если вы хотите обсудить недоразумения, следует начинать спокойно и без упомянутых слов "всегда" и "никогда". Подумайте, прежде чем сказать: "Ты никогда ... (чего-то не делаешь) или "Ты всегда ... (делаешь что-то плохое)":

"Когда вам кажется, что партнер вас не слушает, подумайте, как вы говорите о проблеме. Если с использованием этих слов, то вас просто не слышат" , – говорит Джон Айкен.

Слова "всегда" и "никогда" не стоит употреблять во время ссор / Фото Pexels

Вместо того чтобы поговорить, человек почувствует враждебность, закроется или пытаться вам дать отпор такими же оскорбительными репликами:

Ключевая проблема этих двух маленьких слов заключается в том, что они имеют глобальный характер. Вместо того, чтобы указывать на конкретные случаи, они слишком обобщают,

– объясняет эксперт

Независимо от того, насколько человек был спокоен в начале разговора, никому не понравится, когда его хотят обвинить во всех грехах и обобщить, что он всегда что-то делает неправильно или в чем-то неправ.

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Чем заменить "всегда" и "никогда".

Джон Айкен предлагает несколько смягчить эти слова и попробовать выражать свое недовольство не такими обобщенными фразами:

Вместо: "Ты никогда не застилает кровать" – "Ты иногда забываешь застелить кровать"

Вместо "Ты всегда сидишь в телефоне за столом" – "Ты часто смотришь в телефон за столом"

Читайте также Сохраните свои воспоминания: 4 простых способа высушить цветы