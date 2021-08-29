Автор бестселерів та експерт зі стосунків Джон Айкен переконаний, що лише 2 маленькі слова можуть сильно образити партнера і зіпсувати ваші стосунки. Він говорить про такі незначні, на перший погляд, слова "завжди" та "ніколи". Ось чому ними не можна так легко розкидатись, тим паче під час конфлікту.

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Чому ці слова такі небезпечні

Якою б емоційною не була розмова, не варто випалювати перше, що прийшло на думку. Особливо, якщо у вас є якісь претензії до партнера. За словами Джона Айкена, те, як ви поставите проблему, у 96% випадків визначає хід розмови – буде це конструктивний діалог чи безглузда сварка.

Тому якщо ви хочете обговорити які непорозуміння, варто починати спокійно і без згаданих слів "завжди" та "ніколи". Подумайте, перш ніж сказати: "Ти ніколи...(чогось не робиш" або "Та ти завжди...(робиш щось погане)":

"Коли вам здається, що партнер вас не слухає, подумайте, як ви говорите про проблему. Якщо з використанням цих слів, то вас просто не чують", – каже Джон Айкен.

Слова "завжди" та "ніколи" не варто вживати під час сварок / Фото Pexels

Замість того, щоб поговорити, людина відчує ворожість, закриється або намагатиметься вам дати відсіч, такими ж образливими репліками:

Ключова проблема цих двох маленьких слів полягає в тому, що вони мають глобальний характер. Замість того, щоб вказувати на конкретні випадки, вони занадто узагальнюють,

– пояснює експерт

Незалежно від того, наскільки людина була спокійна на початку розмови, нікому не сподобається, коли його хочуть звинуватити в усіх гріхах і узагальнити, що вона завжди щось робить неправильно чи у чомусь неправа.

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Чим замінити "завжди" та "ніколи".

Джон Айкен пропонує трохи пом'якшити ці вирази і спробувати виражати своє незадоволення не такими узагальненими фразами:

Замість: "Ти ніколи не застеляєш ліжко" – "Ти іноді забуваєш застелити ліжко"

Замість "Ти завжди сидиш у телефоні за столом" – "Ти часто дивишся у телефон за столом"

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Здається, що нічого не змінилось. Однак такі маленькі слова роблять тон повідомлення не таким агресивним та обвинувачувальним: "Як тільки ви це зробите і слова "завжди" та "ніколи" відійдуть у минуле, ваші гарячі суперечки стануть спокійнішими розмовами, які дадуть вам шанс бути почутими", – каже експерт зі стосунків.