В каких странах потребляют вина больше всего: интересные факты

По данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV), в 2020 году человечество выпило около 234 миллионов гектолитров вина (23,4 миллиарда литров; в 1 гектолитре – 100 литров). Это на 3% меньше, чем в прошлом году.

В целом мировое потребление вина упало до самого низкого уровня с 2002 года. На это, конечно же, повлияла пандемия Covid-19. Впрочем, представители OIV призывают осторожно относиться к данным сведениям, ведь они довольно приблизительны.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Если оценивать конкретные страны, то все не так однозначно. К примеру, Италия, Германия, Великобритания, напротив, вина стали потреблять больше. "Жесткое" падение было зафиксировано в Китае. Что примечательно: больше всего пострадали игристые вина. Исключение – Prosecco.

Топ-10 стран, где потребляют вина больше всего

США – 3,3 миллиарда литров (на уровне 2019 года);

Франция – 2,47 миллиарда литров (на уровне 2019 года);

Италия – 2,45 миллиарда литров (рост на 7,5%);

Германия – 1,98 миллиарда литров (рост на 0,2%);

Великобритания – 1,33 миллиарда литров (рост на 2,2%);

Китай – 1,24 миллиарда литров (падение на 17,4%);

Россия – 1,03 миллиарда литров (рост на 3%);

Испания – 960 миллионов литров (падение на 6,8%);

Аргентина – 940 миллионов литров (рост на 6,5%);

Австралия – 570 миллионов литров (падение на 3,7%).

Как изменилось потребление вина в мире, в гекталитрах / Скриншот OIV

Популярность вин в Украине растет

По данным опроса, организованного Социологической группой "Рейтинг", 66% украинцев употребляют алкогольные напитки. И самым популярным является вино: ему отдают предпочтение 36% опрошенных.

Интересно, что женщины вдвое чаще употребляют вино, чем мужчины. Вино пользуется спросом среди потребителей разных возрастов – начиная с 18 лет. Также чаще всего его пьют в Западной и в Центральной Украине.

Опрос проводился 25 – 27 апреля 2021 года по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). Всего были опрошены 1500 человек из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в

Конечно, Украине еще далеко до уровня потребления вина, фиксируемого, например, в США, Франции или Италии. Однако в последние годы мы наблюдаем положительную тенденцию: среди украинцев растет заинтересованность в качественных отечественных винах. Потреблять свое – это прекрасно!