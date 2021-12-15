В каких винах можно ощутить аромат ананаса: рассказывает сомелье

Готовьте носы и рецепторы, дамы и господа, мы снова поговорим об ароматах вин. Сегодня наша тема – ананас. Да, у него действительно особый аромат. И вы не ошибаетесь, если чувствуете его в бокале!

Однако, если вы уловили нотки ананаса, это не всегда значит, что вино сделано из него или с его добавлением. Ананасовые вина существуют, но мы сейчас не о них.

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Весь секрет – в эфирном масле

Дело в том, что виноград содержит эфирные масла – именно их наличие придает вину разнообразные фруктовые ароматы. За аромат ананаса отвечает, в первую очередь, этилбутират, или масляный эфир, входящий в состав так называемой "ананасовой эссенции". Часто ноты ананаса можно встретить в вине в компании с бананом, дыней, гуайявой, манго и даже пассифлорой. Так что не удивляйтесь!

Ананас – тропический фрукт, сочный, сладкий, но с приятной кислинкой и немного пикантным вкусом. Аромат у ананаса слаще, чем у цитрусовых, но также в нем ощущается больше свежести и меньше сладости, чем в косточковых фруктах, например в персике или абрикосе. Подытожим: аромат ананаса – экзотический, пикантный, сладкий и свежий.

Какие вина обычно имеют аромат ананаса

Прежде всего – зрелые белые вина, например Рислинги. Особенно Рислинги позднего сбора, в частности, из немецкого Мозеля. Также Шардоне из Нового Света – зрелые, выдержанные калифорнийские из долины Напа или взрослые чилийские из долины Лейда.

Аромат ананаса можно ощутить во многих белых винах / Фото Сомельє в зеленых штанах

Ощутить ананас вы можете и в аромате Сотернов – сладких вин из региона Грав в Бордо, сделанных из так называемого "ботритизированного" винограда. Виноград сортов Семильон, Совиньон Блан и Мюскадель под влиянием "благородной плесени" – ботритиса – почти превращается в изюм, придавая Сотерну насыщенные аромат и вкус.

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Пока вы еще не бросились искать вина с ароматом ананаса на полках любимого винного магазина, Сомелье в зеленых штанах желает вам приятной дегустации и новых открытий!