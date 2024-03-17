Лучший макияж для синих глаз: приемы, которые сделают взгляд глубоким и выразительным

Голубые или синие глаза считают одними из самых красивых и выразительных. Они яркие, красочные и напоминают океан или небо.

Такие глаза впечатляют сами по себе и даже без макияжа выглядят эффектно. Однако еще больше подчеркнуть их красоту возможно. Какой макияж лучше всего подходит к голубым или синим глазам, рассказываем далее.

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Используйте правильные цвета теней

Использование правильных цветов теней является одним из важнейших и самых простых способов подчеркнуть голубые глаза. Лучше всего для такой задачи подойдут коричневые оттенки.

Золотистые, медные, персиковые, оранжевые тени – отличное дополнение к повседневному макияжу голубых и синих глаз. Тепло, присутствующее в этих цветах, помогает выделить взгляд. Кроме того, эти оттенки помогают подчеркнуть теплые золотистые пятна, которые часто присутствуют в голубых глазах.

В то же время фиолетовый – это еще один дополнительный цвет теней для голубых глаз. От лавандового до сливового, все оттенки фиолетового можно использовать для подчеркивания взгляда. Прохлада и спокойствие фиолетовых тонов помогут голубым глазам выглядеть еще ярче.

Идеальный макияж голубых глаз: смотрите видео

Держитесь подальше от синего

Многие люди с голубыми глазами считают, что сочетание голубых синих оттенков подчеркнет их взгляд. Как ни странно, но все работает наоборот. На самом деле синий макияж вовсе не подчеркивает голубые глаза, а подавляет их естественный цвет и делает взгляд менее ярким.

Если же отказаться от синего в макияже трудно, лучше всего отдавать предпочтение темным оттенкам этого цвета. Темно-синий составит меньшую конкуренцию с естественным цветом глаз и не будет делать взгляд блеклым.

Как выглядит синий макияж голубых глаз: смотрите фото

Сделайте свой макияж простым

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Макияж голубых глаз легко перегрузить. Синие глаза яркие сами по себе, поэтому чрезмерный макияж может наоборот приглушить их. Простой макияж взамен позволит естественной красоте голубых глаз сиять и не будет перекрывать ее.

Вместо того чтобы использовать яркие тени для век и темную, плотную подводку для глаз, растушевывайте средства. Наносите подводку тонкой линией, а тени выбирайте более светлого цвета. Так естественная красота голубых глаз будет в центре внимания.

Легкий макияж для голубых глаз: смотрите фото

Не забудьте о хайлайтере

Легкая подсветка вокруг глаз значительно подчеркнет их цвет без использования темной подводки. Хайлайтер также может помочь сделать голубые глаза ярче и предотвратить то, чтобы они выглядели слишком холодными.

Как подсветить голубые глаза: смотрите фото

Чтобы подчеркнуть голубые глаза, нанесите хайлайтер на выступы прямо под бровями и во внутренние уголки глаз. Так получится создать естественное сияние, которое осветлит и сделает глаза более выразительными.

В то же время убедитесь, чтобы хайлайтер мерцал не слишком ярко, чтобы избежать неестественного вида. Также отдавайте предпочтение средствам в нейтральных оттенках жемчуга или шампанского, чтобы создать более натуральный образ.