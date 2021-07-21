Кондитер превращает героев из мультиков в горячих мачо: крутые тортики

Талантливый кондитер Аманда может превратить Шрека в настоящего мачо! Спорим, вы никогда не представляли себе известных мультяшных персонажей в таких образах.

Кондитер Аманда помогает взглянуть на героев известных мультиков под совсем другим углом. Знаете, возможно, если бы Шрек, Губка Боб или крысенок с "Рататуя" снимались в любовных мелодрамах, они так бы и выглядели: стальные мышцы, страстный взгляд и "железный" пресс. Необычная идея, что тут сказать! Больше сладких работ вы можете увидеть в инстаграме Аманды: на нее уже подписались более 20 тысяч людей!

Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Speсial Edition Brut и севиче

Как Аманда создавала сексуального Шрека

Мистер Крабс, что с вами случилось?

Есть здесь фанаты фильмов "Пила"?

Эмо Губка Боб возвращает 2007 год

Помните Лемура с "Мадагаскара"?

А вот и сама Аманда!

Ой!

Да, это крысенок из мультика «Рататуй»

Всегда прекрасный Мото Мото

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Интересно Модель потратила огромную сумму на новые ягодицы: врачи умоляют ее остановиться

И на десерт – две сладеньких собачки!