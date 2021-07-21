Кондитер превращает героев из мультиков в горячих мачо: крутые тортики
21 июля 2021 , 11:09Читати новину українською
Источник:Instagram bakingthursdays
Талантливый кондитер Аманда может превратить Шрека в настоящего мачо! Спорим, вы никогда не представляли себе известных мультяшных персонажей в таких образах.
Кондитер Аманда помогает взглянуть на героев известных мультиков под совсем другим углом. Знаете, возможно, если бы Шрек, Губка Боб или крысенок с "Рататуя" снимались в любовных мелодрамах, они так бы и выглядели: стальные мышцы, страстный взгляд и "железный" пресс. Необычная идея, что тут сказать! Больше сладких работ вы можете увидеть в инстаграме Аманды: на нее уже подписались более 20 тысяч людей!
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А вот и сама Аманда!Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в интернет-магазин SHABO, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.
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