"Короли" поездки: 10 людей, которые удивили всех своим образом в метро

25 декабря 2021 , 08:42
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Источник:

Reddit

Люди еще долго не могли перестать смеяться после появления этих оригинальных пассажиров в метро. Они удивили всех своим нестандартным видом.

Пользователи Reddit поделились фотографиями самых необычных пассажиров, которых они встречали в метро. Обычная поездка превратилась в забавный карнавал!

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И голуби ездят в метро!

Фото reddit Adan714

Ого...

Фото reddit axl_tha_fallen

Тони Старк, это ты?

Фото reddit whimsytdr

Забавно!

Фото инстаграм spaghettisubway

Кто-то очень любит "Чужого"

Фото reddit dopaminedelay

Жутко!

Фото reddit theBOBLERT

А что делать, если маску забыл дома?

Фото reddit ENTYNT

Вот это да!

Фото reddit mymomlesbian

Хо-хо-хо!

Фото reddit PiemParade

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO.

Морское метро!

Фото reddit

 

Автор: Петро Синєокий