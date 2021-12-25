"Короли" поездки: 10 людей, которые удивили всех своим образом в метро
25 декабря 2021 , 08:42Читати новину українською
Источник:Reddit
Люди еще долго не могли перестать смеяться после появления этих оригинальных пассажиров в метро. Они удивили всех своим нестандартным видом.
Пользователи Reddit поделились фотографиями самых необычных пассажиров, которых они встречали в метро. Обычная поездка превратилась в забавный карнавал!
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