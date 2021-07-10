Короли загара: 10 людей, которым не повезло неудачно сгореть на солнце – фото

Этим людям действительно не повезло: они настолько смешно сгорели, что трудно не засмеяться. Поверьте, солнечные лучи могут приготовить разные сюрпризы!

Кто-то любит загорать, а для кого-то это настоящая катастрофа! Люди из нашей подборки забыли о солнцезащитно креме или, наоборот, намазали его очень плохо. Как результат – они стали "владельцами" особого загара, который никому не пожелаешь.

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Жена дважды намазывала солнцезащитный крем на мужа. Вот результат

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Всегда тщательно растирайте солнцезащитный крем!

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Джинсы с дырками могут приготовить различные сюрпризы

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Талантливый загар!

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Да, парень сейчас без кепки

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Зато парень счастлив!

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Упс...

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

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Бедный мужчина...

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"Попросил друга намазать солнцезащитный крем"

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"Купил себе новые перчатки без пальцев"

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