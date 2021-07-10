Короли загара: 10 людей, которым не повезло неудачно сгореть на солнце – фото
10 июля 2021 , 18:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Этим людям действительно не повезло: они настолько смешно сгорели, что трудно не засмеяться. Поверьте, солнечные лучи могут приготовить разные сюрпризы!
Кто-то любит загорать, а для кого-то это настоящая катастрофа! Люди из нашей подборки забыли о солнцезащитно креме или, наоборот, намазали его очень плохо. Как результат – они стали "владельцами" особого загара, который никому не пожелаешь.
Интересно Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой
Жена дважды намазывала солнцезащитный крем на мужа. Вот результат
Фото Reddit
Всегда тщательно растирайте солнцезащитный крем!
Фото Reddit
Джинсы с дырками могут приготовить различные сюрпризы
Фото Reddit
Талантливый загар!
Фото Reddit
Да, парень сейчас без кепки
Фото Reddit
Зато парень счастлив!
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Упс...
Фото Reddit
Бедный мужчина...
Фото Reddit
"Попросил друга намазать солнцезащитный крем"
Фото Reddit
Интересно Модель потратила огромные деньги на пластику, но так и не нашла парня
"Купил себе новые перчатки без пальцев"
Фото Reddit