С коротким лучше: женщины решились на кардинальные изменения и не пожалели

Начинать новый год стоит не только с интересными планами и мечтами, но и с новым имиджем. По крайней мере, так считают эти отчаянные женщины.

Они решились кардинально изменить свою прическу и не пожалели. В нашем материале делимся фотоподборкой работ мастера, которая вдохновит вас изменить и свой образ.

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Последние годы существует тенденция среди женщин всех возрастов укорачивать волосы. Тренд на такие стрижки остается актуальным, что умело демонстрируют звезды Мишель Уильямс, Натали Портман и даже Тайра Бэнкс. Стилисты каждый раз добавляют новые правила и формы, демонстрируя, как по-разному может выглядеть в стрижке одинаковая структура волос.

Женщины, рискнувшие изменить прическу



Стильные изменения / Фото Boredpanda



Женщина отважилась на короткую стрижку / Фото Boredpanda



Словно два разных человека / Фото Boredpanda



Как вам такое превращение / Фото Boredpanda



Невероятные изменения / Фото Boredpanda

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Очень стильная короткая стрижка / Фото Boredpanda



Женщина изменила свой образ / Фото Boredpanda



Короткие кудряшки выглядят особенно стильно / Фото Boredpanda



Очень стильно и изысканно / Фото Boredpanda



Решилась сменить образ / Фото Boredpanda



Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda



Стилист поражает своими работами сеть / Фото Boredpanda



Поражающие изменения / Фото Boredpanda



Решилась сменить образ / Фото Boredpanda



Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda