С коротким лучше: женщины решились на кардинальные изменения и не пожалели
Источник:Boredpanda
Начинать новый год стоит не только с интересными планами и мечтами, но и с новым имиджем. По крайней мере, так считают эти отчаянные женщины.
Они решились кардинально изменить свою прическу и не пожалели. В нашем материале делимся фотоподборкой работ мастера, которая вдохновит вас изменить и свой образ.
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Последние годы существует тенденция среди женщин всех возрастов укорачивать волосы. Тренд на такие стрижки остается актуальным, что умело демонстрируют звезды Мишель Уильямс, Натали Портман и даже Тайра Бэнкс. Стилисты каждый раз добавляют новые правила и формы, демонстрируя, как по-разному может выглядеть в стрижке одинаковая структура волос.
Женщины, рискнувшие изменить прическу
Стильные изменения / Фото Boredpanda
Женщина отважилась на короткую стрижку / Фото Boredpanda
Словно два разных человека / Фото Boredpanda
Как вам такое превращение / Фото Boredpanda
Невероятные изменения / Фото Boredpanda
Очень стильная короткая стрижка / Фото Boredpanda
Женщина изменила свой образ / Фото Boredpanda
Короткие кудряшки выглядят особенно стильно / Фото Boredpanda
Очень стильно и изысканно / Фото Boredpanda
Решилась сменить образ / Фото Boredpanda
Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda
Стилист поражает своими работами сеть / Фото Boredpanda
Поражающие изменения / Фото Boredpanda
Решилась сменить образ / Фото Boredpanda
Невероятное перевоплощение / Фото Boredpanda