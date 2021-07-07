Хитрый ход: женщина "забеременела" на пару минут, чтобы взять больше вещей на самолет

Блогерша попыталась обмануть систему и пронести на самолет дополнительную сумку, за которую она должна была заплатить деньги. Удалось ли ей – дальше на Life 24.

Видео стало безумно популярным в тиктоке: только за неделю его посмотрели более 12 миллионов раз. По словам блогершы, лайфхак сработал на отлично. Однако Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким советам, ведь можно получить ненужные проблемы.

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Женщина приобрела билет на лоукостер по самому низкому тарифу в 44 доллара. Обычно в таком случае можно брать только ручную кладь определенных размеров с весом до 9-10 кг (в зависимости от авиакомпаний). Если человек переборщил с багажом, то должен заплатить дополнительные деньги. Зачастую эти "штрафы" могут быть на уровне стоимости билета.

В блогершы случилась именно такая проблема: у нее был лишний рюкзак, за который нужно было доплатить. Женщина придумала решение: надела его на живот, а сверху прикрыла свитером. Несколько секунд – и она уже "беременна".

Вона одела на себя рюкзак / Скриншот тикток miniadvantures

В конце видео блогерша показала, что метод сработал: она спокойно зашла на самолет и стала искать свое место. Но не все так просто. Комментаторы отметили, что не в каждой стране удастся так обмануть авиакомпанию:

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Тепер девушка выглядт как беременна / Скриншот тикток miniadvantures

Ага, а справку о том, что ты беременна и тебе можно летать, не попросят?

У нас могут не пустить на самолет, если ты без справки от врача, что можно летать (во время беременности, – Life 24).

У меня справку просили.​

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