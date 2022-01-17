Люди не верят, что ей 62 года: женщина поражает своей внешностью

Американка Тиффани Николь доказывает, что в 62 года жизнь не заканчивается. Женщина занимается спортом и удивляет подписчиков в соцсетях эффектными образами.

В своем тиктоке Тиффани регулярно публикует видео в стиле "до – после". Сначала она появляется без косметики в повседневной одежде, а затем – с макияжем, стильной одеждой и красивой укладкой волос.

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В общей сложности на женщину подписаны более 700 тысяч человек, а за все время ей удалось собрать почти 10 миллионов лайков.

Тиффани убеждена, что можно красиво выглядеть вне зависимости от возраста. Главное – ухаживать за собой, регулярно тренировать и разрушать ненужные стереотипы в уме. Ведь 62 – это всего лишь возраст. Но, конечно, женщина время от времени делает уколы ботокса в соответствующих заведениях, чтобы скрыть морщинки. Некоторые вещи можно исправить только таким образом.

Я привлекательная женщина, невзирая на возраст. Хочу, чтобы все вы были уверены в себе, – рассказывает Тиффани.

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Не все готовы воспринимать открытость Тиффани. Она регулярно "наталкивается" на разных троллей в комментариях, которым не нравятся такие взгляды на жизнь. Однако женщина просто старается не обращать на них внимание. Тем более что подписчики всегда радуют ее роскошными комплиментами: