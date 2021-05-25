Лучше оригинала: 7-летняя девочка повторяет образы звезд с красной дорожки – фото

Турчанка Алия Чаглар и ее дочь Стефани стали настоящими звездами Инстаграма. Мама переодевает дочь в образы знаменитостей, тратя при этом минимум средств: они создают костюмы только из материалов, которые у них дома.

На страницу Стефани в Инстаграме подписаны уже более 350 тысяч ее фанатов. С самого детства мама приобщала малышку к творчеству: "переодевала" ее в фрукты, овощи и разнообразные цветы. И вот теперь девочка копирует образы мировых знаменитостей, создавая причудливые платья и костюмы из подручных материалов. В ход идет много картона, бумаги, пакетов, пленки и фольги.

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На фото Стефани предстает в образах Рианны, Леди Гаги, Ники Минаж, Зендаи и многих других известных звезд. Выглядит совсем не хуже оригинала!

Особенно часто маленькая модель копирует луки Рианны

Карди Би

Леди Гага

Билли Айлиш

Тейлор Свифт

Зендая

Ники Минаж

Меган Маркл

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Дженифер Лопез

Жанель Моне

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Приянка Чопра

Хейли Стайнфильд

Все фото: инстаграм Стефани Чаглар