Магия нитей: 10 примеров оригинальной вышивки, которая просто поражает
4 февраля 2022 , 08:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Этих людей, безусловно, можно назвать "королями" вышивания. Они создали настолько удивительные картины, что просто перехватывают дыхание.
Пользователи Reddit поделились своими крутыми вышивками, которые они когда-либо делали в жизни. Некоторые примеры выглядят невероятно реалистично. Трудно поверить, что этот шедевр сделали с помощью игл и ниток.
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Очаровательная планета
Фото reddit
Вау!
Фото reddit
Какой реалистичный котик!
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Причудливо и красиво!
Фото reddit
Так мило!
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Такое впечатление, будто это рисунок. Но нет! Здесь только нити
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Еще один красивый котик
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Вышить можно даже огород!
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Бонус! Вязаное сердце
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