Мальчик украл косметичку у сестры: он очень хотел накладные ресницы – фото

Маленький мальчик быстро воспользовался косметичкой своей сестры. Когда его семья увидела, что он сделал с накладными ресницами, то чуть не лопнула от смеха.
Все взрослые знают, что косметику надо очень тщательно прятать от маленьких детей. Только дай им возможность – они уже начнут играться с помадой или даже накладными ресницами!
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Так и случилось в семье Кэти Вайтман. Женщина опубликовала в сообществе Family Lowdown Tips & Ideas фотографию своего целенаправленного сына, который очень хотел использовать накладные ресницы.
У кого еще есть дочери-подростки, которые постоянно убирают за собой? – написала женщина
Как оказалось, дочь Кэти забыла спрятать свою косметичку, чем воспользовался ее младший братик. Мальчик сразу взялся за накладные ресницы и полностью изменил свой имидж. Но он использовал их не по назначению.
Эксперимент мальчика / Фото Family Lowdown Tips & Ideas
Братик почти полностью заклеил свои брови, которые стали чрезвычайно массивными. Мама рассказала, что сын невероятно горд собой. И не удивительно! Оригинальную выходку парня оценили подписчики сообщества:
- Люди платят деньги, чтобы сделать такие брови, как у этого мальчика.
- Девушки реально делают себе такие же брови!
Интересно, что это не первый эксперимент мальчика с косметикой. Раньше он просто рисовал свои брови. И будем честными, выглядит это красиво!
Раньше мальчик просто рисовал брови / Фото Family Lowdown Tips & Ideas