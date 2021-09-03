Малыш троллит своего дядю: он забавно пародирует его модельные фото

Племянник известной модели Аристотеля Полайтса своими фото может конкурировать со своим звездным дядей. Одетый точь-в-точь как модель, мальчик старательно позирует на камеру. А началось все со случайного фото и семейного чата.

Смешные фотосравнения Катина Бем, старшая сестра Аристотеля Полайтса, выкладывает на отдельной странице в инстаграме. Именно она подбирает образы сыну, которого зовут Оги, фотографирует его и делает коллажи. Говорит, что с братом у них прекрасные отношения, а это всего лишь отличный способ развлечься. Тем более, что малыш выглядит как настоящая модель!

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С чего все началось

Как-то Катина пыталась одеть Оги в рубашку на пуговицах и сфотографировать. Фото с раскрытой рубашкой и голым торсом так сильно напомнила женщине снимок ее родного брата, что она взялась искать его в инстаграме Аристотеля:

Я сделала снимок, а потом поняла: держу пари, у моего брата Ариса на странице в инстаграме есть именно такие фото,

– вспоминает мама

И действительно, через некоторое время она нашла точно такое же фото! Она сделала коллаж и сбросила его в чат с родными, подписав: "У кого получилось лучше?". Всем понравилась идея, и Катина решила выложить их в сеть, а позже – создала и отдельную страницу, где появлялось все больше подобных коллажей, под названием @babyandthebody.

Количество подписчиков на странице росло прямо на глазах – и сейчас на ней почти 65 тысяч поклонников, которые восхищаются мальчиком, без проблем копирует известную модель. Обычно Оги и сам готов делать новые фото, но если сейчас ему это неинтересно, мама его не заставляет.

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Катина признается, что она очень гордится достижениями своего брата. У них с ним одинаковое чувство юмора, поэтому он спокойно относится к таким пародиям от любимого племянника и не воспринимает их слишком серьезно.

А вот их 88-летняя бабушка всегда очень взволнована, когда женщина шлет ей очередной коллаж. У нее нет соцсетей, поэтому фото она получает по электронной почте и быстро бежит к телефону, чтобы насладиться фотографиями.

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