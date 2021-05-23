Как меняются женщины после похудения: 15 крутых фотографий

Здоровое питание и тренажерный зал могут творить настоящие чудеса! Оцените невероятные перевоплощения этих женщин, которые вас удивят.
Герои нашей подборки точно любят смотреть в зеркало. Они достигли невероятных результатов, ведь похудели не на один десяток килограммов. Поехали вдохновляться и достигать своих целей вместе с Life 24!
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"Я смогла похудеть и продолжаю поддерживать форму"
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"Я не только сбросила 25 килограммов, но и смогла улучшить форму своего тела. Все через правильное питание и тренировки на протяжении 3 лет"
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"Я хочу, чтобы та я, которая плакала после выхода из магазина, потому что никакие джинсы не подходили, увидела себя сейчас. Я потеряла 82 килограмма и поддерживаю вес в течение 2,5 лет. Я так горжусь собой"
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"Реальность такова, что большинство людей недостаточно работает. Они непоследовательны, им не хватает терпения, и они боятся неудачи. Большинство людей думает, что тренировки должны быть легкими. Но на самом деле все не так. Вы будете улыбаться только после того, как увидите, какой результат вы достигли"
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Роскошно!
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2016 год и 2019 год
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Вау! Эта женщина невероятно помолодела после похудения
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"Дело не только в похудении. Мое фитнес-путешествие было моей версией борьбы за себя. Я не знала, что будет дальше, а просто чувствовала, что мне нужно работать более тщательно, чем когда-либо, чтобы получить тело мечты"
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"Ваше тело много говорит о вас и вашем образе жизни. Так что перестаньте обвинять свою генетику и пользуйтесь тем, что у вас есть. И получите из этого максимум пользы"
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"Когда я теряю мотивацию двигаться дальше, то просто смотрю на эти фото и понимаю, сколько всего я уже достигла. И что нельзя позволить себе это потерять"
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"Вам будет трудно. Это требует жертв, силы воли и решимости. Будут соблазны и неудачи. Но результат настолько вас порадует, что вы будете счастливы"
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Что? Слева – 26 лет, справа – 48 лет
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Бабушке 72 года, и она смогла!
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"Моим хобби в то время было сидеть и поедать мороженое. Но со временем все изменилось, и я решила полностью изменить себя"
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Бонус. Парень молодец!
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