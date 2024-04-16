Фрукты снова в тренде: смелые варианты маникюра для весны 2024

С наступлением весны минималистичные и холодные маникюрные тренды отступают, а на их место приходят яркие цвета и тематические рисунки.

Одной из модных тенденций 2024 года являются дизайны с фруктами, ягодами и другие смелые варианты. Как может выглядеть такой весенний маникюр, рассказываем далее.

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Лимонный дизайн

Сочные лимоны, изображены на ногтях, обычно выбирают неординарные и яркие личности. Такой маникюр поднимет настроение, сделает акцент в образе и продемонстрирует жизнерадостность.

Как выглядит лимонный маникюр: смотрите фото

Черешни

Крошечные черешни в дизайне – это хит почти каждый год. Ненавязчивые цвета и минималистичное оформление помогут сделать маникюр не пестрым, но в то же время интересным.

Маникюр с вишнями: смотрите фото

Бабочки

Весна – пора пробуждения бабочек, которые являются символом романтичности и женственности. Особенно стильно в 2024 году будут выглядеть 3D-бабочки.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Дизайн с бабочками: смотрите фото

Стразы

Разноцветные камни и стразы придадут приятного сияния любому дизайну. Их необязательно должно быть много, однако лаконичная россыпь блесток будет выглядеть актуально.

Блестящий маникюр: смотрите фото

Животный принт

Напоследок поклонницам неординарных идей в этом году советуют выбрать один из животных принтов.

Маникюр с животным принтом: смотрите фото

Такой дизайн уже несколько сезонов остается актуальными и выглядит стильно и изысканно.