Молоденькую маму постоянно путают с ее дочерью: они выглядят как сестры
Источник:TikTok paris.ledger
Британка показала свою маму на видео – и люди просто засыпали их комплиментами. Они действительно выглядят как сестры или подружки, но есть один нюанс.
16-летняя британка Пэрис Леджер недавно просто таки "взорвала" тикток историей о своей семье. Блогерша утверждает, что незнакомцы постоянно не верят, что эта женщина – ее мама. Однако она из-за этого не расстраивается, а наоборот – радуется.
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Как выглядит 16-летняя Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger
В начале видео Пэрис стоит перед камерой, а через несколько секунд она неожиданно демонстрирует свою маму. Женщина действительно молодо выглядит. Но на это есть вполне логичное объяснение.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Как выглядит мама Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger
Оказывается, что между мамой и дочерью очень небольшая разница в возрасте. Мама родила Пэрис еще в 13 лет: сейчас девочке – 16, а маме – 29.
Видео стало довольно популярным в соцсети: его уже посмотрели более 600 тысяч раз. Пользователи тиктока положительно отреагировали на такой интересный ролик:
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- Без комментариев, вы оба прекрасны.
- Мама родила меня в 15, у нас похожая ситуация.
- У вас меньше разница в возрасте, чем у меня и моего брата.
- Ваша мама пожертвовала всеми беззаботными днями после школы, чтобы воспитать такую красивую девушку и повеселиться с ней.