Молоденькую маму постоянно путают с ее дочерью: они выглядят как сестры

Британка показала свою маму на видео – и люди просто засыпали их комплиментами. Они действительно выглядят как сестры или подружки, но есть один нюанс.

16-летняя британка Пэрис Леджер недавно просто таки "взорвала" тикток историей о своей семье. Блогерша утверждает, что незнакомцы постоянно не верят, что эта женщина – ее мама. Однако она из-за этого не расстраивается, а наоборот – радуется.

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Как выглядит 16-летняя Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger

В начале видео Пэрис стоит перед камерой, а через несколько секунд она неожиданно демонстрирует свою маму. Женщина действительно молодо выглядит. Но на это есть вполне логичное объяснение.

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Как выглядит мама Пэрис / Скриншот тикток paris.ledger

Оказывается, что между мамой и дочерью очень небольшая разница в возрасте. Мама родила Пэрис еще в 13 лет: сейчас девочке – 16, а маме – 29.

Видео стало довольно популярным в соцсети: его уже посмотрели более 600 тысяч раз. Пользователи тиктока положительно отреагировали на такой интересный ролик:

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