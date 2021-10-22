Как моментально скрыть второй подбородок: простой способ от стоматолога

Британский стоматолог Викас Принья поделился чрезвычайно простым и эффективным способом, который поможет скрыть второй подбородок. Он прекрасно пригодится, к примеру, во время фотосессий.

Интересную рекомендацию Викас опубликовал в своем тиктоке thelondondentist. За более чем неделю видео набрало 1,6 миллиона просмотров и более 72 тысячи лайков.

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Секрет настолько прост, что его сможет повторить любой. Но он действительно работает! Чтобы скрыть подбородок, стоит сомкнуть верхние и нижние зубы, а затем прикоснуться языком к небу. Несколько движений – и все хорошо "скрыто".

Как это сделать – смотрите в видео от Викаса Приньи

Пользователи тиктока были удивлены от столь просто, но в то же время эффективного лайфхака. Люди искренне благодарили стоматолога:

Я попыталась! Это действительно работает.

Очень вам благодарна за этот совет!

Действительно, очень крутой лайфхак!

Я теперь не боюсь фотографироваться. Спасибо!

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