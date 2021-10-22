Как моментально скрыть второй подбородок: простой способ от стоматолога
Источник:тикток thelondondentist
Британский стоматолог Викас Принья поделился чрезвычайно простым и эффективным способом, который поможет скрыть второй подбородок. Он прекрасно пригодится, к примеру, во время фотосессий.
Интересную рекомендацию Викас опубликовал в своем тиктоке thelondondentist. За более чем неделю видео набрало 1,6 миллиона просмотров и более 72 тысячи лайков.
Интересно Визитная карточка: SHABO Limited Edition Саперави-Каберне Фран
Секрет настолько прост, что его сможет повторить любой. Но он действительно работает! Чтобы скрыть подбородок, стоит сомкнуть верхние и нижние зубы, а затем прикоснуться языком к небу. Несколько движений – и все хорошо "скрыто".
Как это сделать – смотрите в видео от Викаса Приньи
Пользователи тиктока были удивлены от столь просто, но в то же время эффективного лайфхака. Люди искренне благодарили стоматолога:
- Я попыталась! Это действительно работает.
- Очень вам благодарна за этот совет!
- Действительно, очень крутой лайфхак!
- Я теперь не боюсь фотографироваться. Спасибо!
Планируете фотосессию? Не забудьте посмотреть 10 советов от Life 24, которые помогут вам выглядеть роскошно на снимках.
Полезно 10 трюков, которые помогут выглядеть на фото безупречно: полезные советы