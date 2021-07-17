Монахиня фантастически выглядит в свои 55 лет: в чем ее секрет

Американская монахиня очаровала подписчиков своим фантастическим внешним видом. Люди удивляются, что женщине уже 55 лет: она выглядит значительно моложе.

Клодетт Пауэлл активно пользуется социальными сетями. У женщины есть страницы в инстаграме и тиктоке, где она часто рассказывает о своем предназначении, делится взглядами на жизнь и помогает людям различными советами.

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Многие удивляются, как Клодетт смогла настолько хорошо "сохраниться". У нее практически нет морщин. Мало людей могут этим похвастаться в 55 лет!

Как выглядит Клодетт / Скриншот тикток nunsenseforthepeople

Много добрых дам прокомментировали, что я выгляжу очень молодо. Хочу их поблагодарить, ведь это действительно мило. Я думала, что мы будем обсуждать здесь григорианское пение. Но, если женщины хотят узнать, как монахини ухаживают за своим лицом, то я расскажу, – сказала Клодетт.

Монахиня сразу же удивила своих подписчиков: она не пользуется стандартными средствами по уходу за лицом. Никаких кремов! Ее кожа очень чувствительна к различной химии – многое вызывает аллергию. Кроме того, Клодетт старается избегать солнечных лучей. У нее начинается мигрень.

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А еще Клодетт очень любит котиков / Скриншот тикток nunsenseforthepeople

Мне кажется, что у меня аллергия почти на все в мире. Поэтому я умываюсь раз в день, пользуюсь овсяным мылом и покупаю только шампуни, которые предназначены для детей... Когда я выхожу на солнечные лучи, мне нужен или зонтик, или кепка. До того, как пойти в монахини, я работала фотографом. Лучший друг всех девушек – слабое освещение. Вот я, например, выгляжу прекрасно в темноте, – рассказала монахиня.

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Видео Клодетт стало очень популярным в тиктоке. Его посмотрели более 200 тысяч раз!