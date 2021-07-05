Муж учился делать прическу жене: его метод насмешил миллионы людей

Муж попытался подровнять волосы жене, но не до конца знал, как это правильно сделать. Он придумал забавный метод, который, на удивление, оказался успешным.

Интересное видео опубликовала жена изобретательного парикмахера по имени Коул в тиктоке. Пара обычно снимает различные видео о дизайне и оформлении интерьеров. Но на этот раз они поменяли тематику – и не прогадали. Ролик об изобретательном муже просмотрели миллион раз!

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Жена Пэрис хотела немного подровнять кончики своих волос, но не собиралась идти к парикмахеру. Она решилась на неожиданный эксперимент: попросила мужа стать ее личным барбером на один раз. Как на это отреагировал Коул – неизвестно. Но он все-таки согласился подстричь жену.

Похоже, что Пэрис не объяснила своему мужу, как правильно срезать кончики, чтобы они были ровными. Но Коулу не нужна была помощь: он придумал действительно гениальное решение. Муж воспользовался васервагой (уровень – Life 24) – строительным прибором, который позволяет определять равные линии на различных поверхностях.

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Коул воспользовался васервагой / Скриншот тикток ramboave

Удивительно, но это сработало! Несколько секунд – и кончики волос жены были идеально ровными. Коул доказал, что изобретательный человек всегда найдет выход из любых ситуаций. С этими соглашаются и подписчики пары в тиктоке:

Он успешно подровнял кончики / Скриншот тикток ramboave

Васервага! Но он сделал замечательную работу.

Мне нравится, что он взял васервагу. И проверил все три раза. Семь раз отмерь – один раз отрежь.​

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