Мужчина описал художнице свою покойную жену: его слова заставляют плакать

Талантливая художница умеет точно изображать людей, которых она никогда не видела, только по словесному описанию. Мужчина на видео взялся описывать жену, которую недавно потерял. Видео может растрогать любого зрителя.

Дедушка рассказал художнице, которая должна сделать быстрый скетч, о любимой, с которой они были женаты целых 62 года. Художница задавала наводящие вопросы, и из его ответов стало понятно: жены уже нет рядом, он ее очень любил, а сейчас – скучает по ней.

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Обычно люди в подобных проектах просто рассказывают о физических особенностях человека, портрет которого они хотят увидеть – цвет глаз или форму носа. Мужчина же погрузился в воспоминания и со слезами на глазах начал вспоминать те эмоции, которые жена у него вызвала.

Описывал не внешность, а внутренний мир

К примеру, когда его спросили о форме лица, он не сказал "овальное" или "вытянутое", он с задумчивым выражением проговорил: "У нее было кукольное лицо, будто у ангела. Коричневые волосы".

Описывая глаза, дедушка также не ограничился только цветом, а взялся рассказывать о характере любимой и тепле, которое она дарила ему и другим людям: "Глубокие карие глаза с вечным огоньком внутри. Они смотрели на меня, друзей, детей и внуков с большой любовью и заботой".

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Бесспорно, человек выглядит лучше всего тогда, когда улыбается. И об улыбке мужчина также сказал романтическое: "Ее улыбка была очаровательна, приветливая и очень красивая".

Далее он неоднократно повторил, что это была "самая прекрасная женщина в мире" и так считал каждый, кто ее видел. Любовь и теплые чувства ощущаются буквально в каждом слове дедушки!

В конце художница спросила, за чем в жене он скучает больше всего, мужчина признался – за ее объятиями. А когда она передала ему готовый рисунок, то просто расплакался, ведь портрет получился на удивление точным.

Результаты рисунка по устному описанию / Скриншот с видео The Duane Marino Experience

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Полное видео можно посмотреть здесь: