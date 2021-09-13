Мужчина удивил девушек на пляже своей просьбой: они давно так не смеялись
Источник:тикток ggarbagefairy
Возмущенный мужчина попросил девушек прикрыть купальники, потому что они выглядели слишком откровенно. По его мнению, это была настоящая "порнография".
Весь разговор одна из девушек выложила в своем тиктоке ggarbagefairy. Они только посмеялись со странной просьбы от незнакомца и попросили оставить их в покое. Ведь это был всего лишь купальник!
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Почему вы так оделись? Посмотрите на детей. Им не нужно смотреть на такую порнографию, – обратился к девушкам незнакомец.
Девушки не поняли, почему мужчина решил подойти именно к ним. На пляже было много женщин в купальниках, но они отдыхали со своими мужьями. Девушки же просто сидели без своих вторых половинок. Поэтому, по их мнению, незнакомец и решил подойти именно к ним.
Купальники девушек / Скриншот тикток ggarbagefairyЧто может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO.
Мужчина не останавливался, но общался довольно вежливо. Он обратился к христианскому учению и пытался объяснить, что девушки не должны так раздеваться и хвастаться своим телом. В конце концов, после нескольких минут разговора незнакомец ушел от девушек, но напомнил им кое-что.
Наступит день, когда вам придется встретиться с Богом.
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В своем тиктоке мужчина объяснил свою версию этой ситуации. Ему не понравилось, что девушки одели слишком открытые купальники, а в тот момент на пляже было много детей, которых он хотел защитить от такой откровенности.