Мужчина "забавно" пугает прохожих, которые ходят по его газоне: люди возмущены
Источник:тикток tgunz81
Мужчина устал от того, что прохожие постоянно топтали газон возле его дома. Он придумал интересный способ, как отгонять людей, который возмутил многих пользователей тиктока.
Похоже, что владелец участка очень доволен от своего хитрого решения. Он опубликовал несколько шуточных видео в своем тиктоке tgunz81. Первое видео набрало более 44 миллионов просмотров!
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Мужчина установил автоматическую систему опрыскивания газона: как только человек на него становится – сразу включается сирена, а из шланга начинает брызгать вода. Прохожие мгновенно убегают – можно промокнуть.
В последнем видео автор продемонстрировал, как все было раньше. Он каждый день просил людей не ходить по траве, но они не прекращали этого делать. Теперь большинство обходит его газон.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Пользователи тиктока по-разному отреагировали на такое решение от владельца участка. Одни поддержали его метод, другим кажется, что это слишком:
- Никогда не понимал, почему ходить по газоне – это так плохо. Это же трава.
- Позволь этим детям прийти домой на одну минуту быстрее.
- Это же просто трава
- Это же школьники. Вы можете выложить каменную дорожку на газоне. Это просто трава. Будьте добрее.
- Это твой газон, поэтому ты можешь делать все, что захочешь.
- Я не понимаю. Меня воспитали так, чтобы я никогда не гулял в чужом дворе.
- Вы все злитесь без причины. Это его двор. Прогулка по нему может убить траву. Не зря есть тротуары.