Не боится перемен: женщина поразила сеть перевоплощением

Сегодня кардинально изменить свою внешность можно без фотошопа и пластической хирургии. Женщинам, умеющим правильно использовать косметические средства, об этом хорошо известно.

Большинство женщин наносят декоративную косметику, чтобы подчеркнуть природную красоту и чувствовать себя немного увереннее. Однако некоторые изрядно злоупотребляют такими средствами. К таким себя относит и пользовательница тиктока Кейти Мерфи.

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Женщина изменилась к неузнаваемости

Женщина делится своими трансформациями в тиктоке и уже приобрела большую популярность. Она изрядно владеет искусством визажа, что помогает ей перевоплощаться в красавицу. В одном из видео она даже сказала, что не имеет ничего против того, чтобы все воспринимали ее, как двух разных людей, ведь это доказательство того, что у нее хороший макияж.

В очередном видео женщина продемонстрировала, как она изменилась, начиная от чистого лица и полотенца на голове и заканчивая невероятным макияжем и укладкой.



Женщина изменилась до неузнаваемости / Скриншот с видео

Она не побоялась смелого эксперимента и яркого цвета, поэтому выбрала фиолетовые тени для век. Не все ее образы такие эпатажные, однако иногда Кейти хочет чего-то особенно, как это случилось в этот раз.

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Образ женщины оценили пользователи и развели настоящий бум в комментариях под ним. Она часто привлекает внимание яркими перевоплощениями и объясняет, что тратит деньги на косметику не для того, чтобы выглядеть так же.