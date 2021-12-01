Не мила голову 7 дней: девушка повторила опыт текток-блоггера

Девушка листала теток и наткнулась на видео от косметолога. После этого она не мыла голову 7 дней.

Это видео успело стать вирусным, и уже многие девушки попробовали эту "новинку". В чем особенность такого эксперимента и что из этого вышло, рассказываем дальше.

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Девушка не мыла голову 7 дней

Девушка решила опробовать на себе новый тренд тиктока и отказалась от мытья головы на 7 дней. Это должно помочь ей восстановить волосы. Таким советом поделился косметолог в своем тектоке. Она призывает девушек раз в несколько месяцев проводить детокс для волос и отказываться в неделю не только от мытья головы, но и от других средств, в том числе сухих шампуней.

Это помогает восстановить естественные жиры кожи головы. После длительного перерыва нужно тщательно промыть волосы очищающим шампунем, чтобы избавиться от грязи и излишков жира.



Не милая голову 7 дней / Фото POPSUGAR

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Пользователь была приятно удивлена ​​результатом, однако сам процесс ее изрядно раздражал. Она привыкла мыть голову каждые 5 дней и использовать сухой шампунь уже на 3 день. Поэтому для нее такой эксперимент стал настоящим испытанием, а на 6 день она вообще забыла, что такое чистые волосы.

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Для очищения она выбрала шампунь без глютена, наполненный экстрактом листьев розмарина, маслом чайного дерева и гамамелиса для очищения волос и удаления нежелательного жира, а также кокосового масла для увлажнения. После этого девушка приступила к высушиванию волос и на этом этапе заметила, как они изменились. Результат был удивительным, ведь волосы казались легкими, упругими и чистыми.