Не повезло: 10 курьезных неудач, которые шокировали молодоженов
4 декабря 2021 , 12:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Свадьба – один из самых ответственных дней в жизни. Его настолько тщательно планируют, что все обычно идет по плану. Но так бывает не всегда…
Этим молодоженам, конечно, судьба улыбнулась, хоть и немного с них пошутила. Они пережили курьезные неудачи перед собственной свадьбой или уже на самом празднике, но достойно с ними справились! Но было нелегко…
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