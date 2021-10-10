Неожиданные неудачи, которые случились с людьми с самого утра: 10+ забавных фото

Утром на выходных так хочется тепленькой чашки кофе или чая и просто немного покоя, чтобы хорошо проснуться. Особенно обидно, когда именно в этот волшебный момент с нами случаются неожиданные неудачи.

С самого утра не всем легко сконцентрироваться. Именно в это время очень просто сделать какую-нибудь глупость: испортить завтрак чрезмерным количеством перца или просто что-то разбить. Случайность, но неприятно. А иногда жизнь подбрасывает испытания похуже. Один из героев нашей подборки проснулся от того, что в его дом въехал автомобиль...

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Пока уберешь, то уже проснешься

Фото reddit GoneFishing0

"Зашел в гараж, чтобы ехать на работу. А здесь часть крыши упала на автомобиль"

Фото reddit JustAnOctopus

"Это был мой завтрак..."

Фото reddit plackatack

"Забыла поставить чашку"

Фото reddit EdMartin123

"Утром незнакомец врезался в мой дом. Убытки на 24 тысячи долларов"

Фото reddit hfrte

И такое бывает

Фото reddit deiwor

"Утром увидела, что в стиральной машине откуда-то взялся грязный подгузник"

Фото reddit couldntdecidemyname

"Немного" перца не помешает!

Фото reddit scoobdrew

Доброе утро!

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в

Фото reddit FuzzyTwiguh92

Упс!

Фото reddit MeYouAndLondonToo

"Я очень хотела спать и случайно приклеилась к клейкой ленте против мух"

Фото reddit queendank