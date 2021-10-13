Несите деньги: невеста возмутила родню требованиями перед свадьбой

Женщина была шокирована от непонятных требований своей сестры, которая собирается выходить замуж. Она настолько интересно все запланировала, что каждый член семьи должен был заплатить по несколько тысяч долларов.

Авторка поделилась своими размышлениями на развлекательном ресурсе Reddit. Она сначала пыталась понять ее поступок, но теперь просто отказывается приходить на свадьбу. Ведь сестра поставила ультиматум: или родственники делают все так, как она хочет; или их не приглашают.

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"Моя сестра выходит замуж в январе. Она выбрала одежду для каждого ближайшего члена его семьи и семьи жениха. Мое платье – 350 долларов, костюм мужа – 290 долларов, платье для дочери – 120 долларов, а для сына – костюм за 80 долларов. Кроме того, мы должны оплатить проживание в гостинице... Семейная комната там стоит 500 долларов. Я сказала, что это много. И мы не можем себе этого позволить", – написала авторка.

Женщина думала над тем, чтобы не прийти на свадьбу. Все-таки они с мужем решили проигнорировать требования и посетить праздник. Но это было только начало: невеста потребовала от каждого подарок за 600 долларов, а еще – вся семья должна была оплатить молодоженам медовый месяц. Здесь женщина уже не выдержала.

Невеста хотела, чтобы родные дали ей деньги еще и на медовый месяц / Фото Unsplash

Она заявила, что мои родители, мой муж и я должны еще и оплатить их медовый месяц. А это – 2,5 тысячи долларов. Сразу после этого я написала, что мы не идем на свадьбу, – заключает автор.

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Женщина считает, что, видимо, отказаться от свадьбы – было плохим решением. Ведь после этого начался "настоящий хаос" в их семье. Несмотря на это, пользователи Reddit преимущественно поддержали авторку: