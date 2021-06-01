Парень ошибочно пригласил на свидание сразу 14 девушек: чем все закончилось

Одинокий британец хотел максимально быстро наладить личную жизнь – он предложил встретиться сразу 14 женщинам. Впрочем, парень сделал одну серьезную ошибку.
Недавно в Великобритании ослабили карантин, поэтому парень под громким ником British Will решил вернуться "в игру". Он написал всем девушкам, с которыми познакомился в 2020 году, с предложением сходить на свидание.
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Привет, незнакомка! Мы полюбили друг друга на Bumble (приложение для знакомств, – Life 24) в прошлом году, но не встретились из-за COVID. Я только что вернулся в город и интересуюсь, до сих пор ли ты одинока, – написал британец каждой из девушек.
Скриншот с переписки / Instagram whatisnewyork
Очевидно парень думал, что это достаточно хорошая идея. Ведь кто-то из незнакомок обязательно согласится.Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO
Но Уилл не учел один нюанс – он случайно создал групповой чат в приложении, из-за чего девушки одновременно получили одно и то же сообщение. Их это очень разозлило – вот, что они ему написали:
- Фу, ты только написал сразу 14 девушкам? До свидания, сэр.
- Боже мой... Да, он сделал это.
Девушки остались удовлетворены / Instagram whatisnewyork
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В конце концов, девушки договорились познакомиться между собой и провести легкую вечеринку на крыше. Парня туда не пригласили:
- Эй, леди. Если вы хотите подружиться, у меня есть прекрасное место на крыше. И я обещаю, что мы повеселимся лучше, чем с этим неудачником.
- Я никогда с ним не виделась, но рада буду встретиться с вами.