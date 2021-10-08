Неудачные подачи блюд в ресторанах, которые насмешили людей: 10+ забавных фото
Источник:Reddit
Приятно, когда ресторан удивляет не только вкусной кухней, но и интересной подачей блюд. Вроде мелочь, но приятно. Но главное здесь не переборщить с оригинальностью. В некоторых заведениях так с этим перемудрили, что люди просто не смогли нормально перекусить.
Пользователи Reddit поделились фотографиями самых странных подач блюд, которые они видели в заведениях. Лучше подать блюдо на обычной тарелке, чем на лопате, металлической маске или на каких-то других причудливых конструкциях. Наш фаворит этой подборки – десерт, который наливают прямо в руки! Хотя некоторым людям эти идеи понравились.
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