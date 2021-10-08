Неудачные подачи блюд в ресторанах, которые насмешили людей: 10+ забавных фото

09:09

Приятно, когда ресторан удивляет не только вкусной кухней, но и интересной подачей блюд. Вроде мелочь, но приятно. Но главное здесь не переборщить с оригинальностью. В некоторых заведениях так с этим перемудрили, что люди просто не смогли нормально перекусить.