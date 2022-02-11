Неудачный онлайн-шоппинг: 11 покупок, которые разочаровали и насмешили

11 февраля 2022 , 12:16
Читати новину українською

В мире до сих пор существует дилемма: заказывать одежду онлайн или все же предпочесть офлайн шопинг. Однако эти люди точно навсегда сделали выбор в пользу второго.

После столь неудачного опыта покупки онлайн кажутся ночным кошмаром. Чтобы вы не повторяли ошибок этих пользователей и заказывали одежду только в проверенных магазинах, 24 канал делится забавной подборкой неудачных покупок.

Интересно Крутые идеи: 10 случаев, когда люди сшили красивую одежду из разного хлама

Ожидание/реальность: подборка неудачных покупок

Девушка заказала платье для важного события и была разочарована, когда получила это.


Неудачная покупка / Фото Reddit

С праздничным нарядом не повезло и этой пользовательнице. Ожидания в разы превзошли реальность.


Платье разочаровало / Фото Reddit

Еще одна пользовательница хотела поразить друзей и знакомых стильным платьем с перьями, однако что-то пошло не так.


Ожидания превзошли реальность / Фото Reddit

Очень удивило и это атласное платье-мешок, которое совсем не подходит по размеру.


Чуть-чуть не по размеру / Фото Reddit

Недовольной своей покупкой осталась эта пользовательница, которая ожидала получить немного другой наряд.


Покупка разочаровала / Фото Reddit

В таком "платье" точно никуда не пойдешь.


Неудачный онлайн заказ / Фото Reddit

Еще одна неудачная покупка постигла эту девушку, которая заказала изысканное платье.


Важное событие испорчено / Фото Reddit

Шубка "почти" как на фото.


Ожидание и реальность / Фото Reddit

Неудачной покупкой верхней одежды может "похвастаться" эта любительница экошуб.


Шубка разочаровала / Фото Reddit

Интернет-магазин подвел красавицу в красном.


Неудачная покупка в Интернете / Фото Reddit

С праздничным пальто не повезло и этой красавице. Ее ожидания были гораздо "меньшие".


Не повезло / Фото Reddit

Автор: Ірина Бенцак