Невеста умоляла гостей вымыть посуду на свадьбе: почему она это просила

Американские молодожены настолько неудачно организовали свадьбу, что отдуваться пришлось гостям. Некоторые остался голодным, а потом еще и были вынуждены мыть посуду.

Курьезную историю рассказала американка на развлекательном ресурсе Reddit. Недавно она посетила свадьбу, на которой все пошло не по плану. Хотя сначала было нормально!

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

Молодожены решили самостоятельно организовать свадьбу, но не рассчитали с бюджетом. Почти все деньги потратили на аренду места и платья для невесты, а вот на питании пришлось "немного" сэкономить: еды хватило не на всех гостей, а персонала (официантов, поваров) вообще не было.

Я нашла маму невесты и прошептала ей, что, пожалуй, стоит попросить представителей кейтеринга доставить еще еды. Она с удивленным выражением лица сказала, что еды больше не будет, – рассказала пользовательница Reddit.

Некоторые готи остались голодными / Фото Unsplash

Женщина уже смирилась с этим, как возникли новые проблемы. Гостей настойчиво просили пойти на кухню и помочь вымыть всю посуду. Скорее всего, ее взяли в аренду.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

"Мы идем. Здесь нет кондиционера, поэтому температура на кухне где-то около миллиона градусов. Нам показали множество тарелок и чашек и попросили их помыть. Похоже, что они арендовали посуду. А если вы не вернете ее чистой до конца вечера, то просто можете потерять задаток", – предположила автор.

Интересно Жена забавно поймала мужа на измене: ей помогло видео в тиктоке

Из-за мытья посуды женщина пропустила первый свадебный танец и церемонию разрезания торта. Но ничего страшного: его так же не хватило на всех гостей... Пользователи Reddit были шокированы от такой истории: