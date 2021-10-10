О чем он думал: жених пришел на свадьбу в шортах и ​​футболке

Жениха раскритиковали из-за странного образа на собственной свадьбе. Он решил сильно не мудрить и одел простую футболку и шорты. Невеста же была в свадебном платье.

Обычно молодые тщательно готовятся к одному из самых особых дней в жизни. Иногда мужчины покупают новые костюмы к свадьбе и даже ходят на специальный макияж, чтобы выглядеть на все 100%. Но так бывает не всегда.

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Фотография достаточно смелого жениха сильно развеселила пользователей Reddit. Молодой бросил вызов нормам и одел вполне повседневную одежду – футболку и обычные шорты.

Для большего антуража молодожены разрезали свадебный торт с помощью меча. Честно говоря, все выглядит довольно необычно. Но главное, чтобы они были счастливы друг с другом.

Интересный контраст между женихом и невестой / Фото reddit margnaheglish

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Мысли пользователей Reddit об этом повседневном образе разделились. Одни восхищались парнем, а другие не понимали, зачем он так оделся. Тем более, что невеста таки была в свадебном платье: