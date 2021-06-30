Лучшие мировые и украинские архитекторы прибыли в Одессу: как прошли первые Архитектурные Cезоны

В Одессе прошло масштабное международное мероприятие на тему архитектуры, дизайна и урбанистики "Архитектурные Сезоны". Местом проведения стала уникальная локация – Одесская национальная научная библиотека.

На ивенте собрались лучшие украинские и европейские архитекторы. Инициатива проведения мероприятия принадлежит председателю совета директоров строительного холдинга ЗАРС Георгию Бочоришвили.

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"Мы ставим перед собой цель сделать Одессу центром культурного притяжения для всей страны, – отметил во вступительном слове Георгий Бочоришвили. – В наших планах проводить Архитектурные Сезоны каждый год в течение 3-5 дней, в рамках которых будут выступать лучшие спикеры, организовываться тематические выставки и встречи, появляться новые идеи сотрудничества и коллабораций среди представителей профессионального сообщества. Мы верим, что это мероприятие будет способствовать появлению новых возможностей для развития Одессы и других городов, а также популяризации темы хорошей архитектуры и дизайна в обществе".

Фундатор Архитектурных сезонов Георгию Бочоришвили / Фото ЗАРС

Мероприятие посетил председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий и поблагодарил организаторов за выбор в качестве площадки Одессу.

"Тема, которую поднимаете, вечна, – отметил Сергей Гриневецкий. – Архитектура, урбанистика – эти вопросы выходят на повестку дня. Говоря про урбанистику, для одесситов можно выбрать 10 направлений запросто. Парковки, мусор, велодорожки. Но мне важно, чтобы в перспективе были равные возможности для всех граждан. Нам надо комплексно подойти, и без государства тут не обойтись. Я очень рад, что именно в Одессе проходит этот ивент".

Председатель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий / Фото ЗАРС

Мы все любим Одессу. Душа Одессы – это Ахматова и Бабель. Голос Одессы – это Ойстрах и Рихтер. Слава Одессы - это великие художники, Фраерман, Ломыкин, которые родились тут, – уверен председатель правления Банка "Восток" Вадим Мороховский. – И, конечно, красота Одессы – это архитектура, которую дали городу Бернардацци и Минкус, Прохаско и Вайнштейн, а в наше время – Каркашадзе. Без архитектуры не будет славы Одессы. Без урбанистики не будет развития города.

"Архитектурные сезоны" – важнейшее событие, так как без современной архитектуры невозможна жизнь нашего города. Можно и нужно воспитывать своих архитекторов. И бизнес, и власти дадут возможность создать новую Одессу. Так как сегодня многие здания не соответствуют стилю города, важнейшей задачей для нас является – изменить эту тенденцию", – подытожил Мороховский.

Председатель правления Банка "Восток" Вадим Мороховский / Фото ЗАРС

Уникальность события поддержала Одесская национальная научная библиотека. В рамках Архитектурных Сезонов была открыта выставка старинных изданий с редкими архитектурными иллюстрациями.

Одесская национальная научная библиотека / Фото ЗАРС

Выставка старинных изданий с редкими архитектурными иллюстрациями / Фото ЗАРС

"Книги, которые мы представили, показывают, насколько великолепное наследие оставляет профессия архитектора", – отметила генеральный директор библиотеки Ирина Бирюкова.

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Генеральный директор Одессской национальной научной библиотеки Ирина Бирюкова / Фото ЗАРС

Что же стало главной темой первых Архитектурных Сезонов? Одна из самых актуальных для Украины вопросов – архитектурное развитие городов с историей и создание проектов, которые вписываются в контекст, подчеркивая аутентичность выбранного места.

Перед участниками ивента выступили ведущие одесские и украинские архитекторы, специальными гостями стали преподаватели европейских вузов, законодатели современной урбанистики с мировым именем.

Первый спикер одесский архитектор и руководитель бюро "Декарт студио" Анатолий Ескарев представил вариант реконструкции исторического центра, который сохраняет исторический облик фасадов и одновременно создает современную и комфортную для проживания среду.

Специальные гости: преподаватели европейских вузов, законодатели современной урбанистики / Фото ЗАРС

"В Одессе нет целостной картины восприятия, – отмечает Ексарев. – Власть бьется с вопросами, которые словно в аттракционе выскакивают то тут, то там".

Сооснователь и совладелец архитектурной группы "ЛИК" Александр Леонов поднял тему фасадов. По его мнению, спустя много лет фасады становятся визитной карточкой, как архитектора, так и всего города. В качестве примера архитектор привел свои работы на пересечении Осипова и Большой Арнаутской.

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"В Одессе каждый раз предлагая современные образы, мы сталкиваемся с негативной реакцией общества, – отмечает Леонов. – У многих сложилось впечатление, что современные материалы – это что-то дешевое, но это дорогие высокотехнологичные материалы, которые позволяют нам создавать, в том числе неоклассические фасады. Фасадные решения создают тот мир, в котором растут наши дети. И этот мир может создавать гармоничных людей, поэтому за этим фоном, внешней оболочкой зданий нужно следить"

Событие состоялось на уникальной локации – в Одесской национальной научной библиотеке / Фото ЗАРС

Киевский дизайнер, архитектор, основатель и руководитель мастерской Sergey Makhno Architects Сергей Махно, призвал создавать простые вещи, тем самым исключая конфликт с уже существующей средой.

"К сожалению, в современной украинской архитектуре есть много зданий – откровенных уродцев, – считает Сергей Махно. – Их построили только потому, что дали денег. Мне бы хотелось, чтобы бессовестных людей без вкуса было меньше".

Киевский дизайнер, архитектор Сергей Махно / Фото ЗАРС

Европейский взгляд на современную урбанистику представил главный архитектор tconcept (Нидерланды) Виллем-Йост де Фрис, который принимал участие в перестройке целых кварталов в центральной части Лондона и Амстердаме. Сейчас он и его бюро работает над проектами в 15 странах.

Голландец призвал не повторять ошибок 60 – 70 годов, когда города развивались в угоду автовладельцев.

Пространство между зданиями важней самого здания, – уверен зодчий. – Все усилия нужно направлять на то, чтобы создать здоровый город. У вас в Одессе очень много зелени, и это нужно сохранить, и это ваша большая ответственность, чтобы город стал красивее, чем сейчас. В Европе было много ошибок, когда город трансформировался в угоду транспорту, когда жертвовали озеленением и пространствами для общения. Бетонные, безликие коробки нужно выбросить. Давайте не повторять ошибки.

Главный архитектор tconcept в Нидерландах Виллем-Йост де Фрис / Фото ЗАРС

В свою очередь, его коллега голландский урбанист японского происхождения, преподаватель Академии Архитектуры в Амстердаме, CEO MADMA Urbanism + Landscape Хироки Мацуура считает, что в первую очередь необходимо подумать о том, что в окружающую среду привнесет новый дизайн.

"Мы часто говорим про форму, материал, цвет, – отмечает Хироки Мацуура. – Но, самое важное – что изменит или добавит дизайн в окружающую среду. Я покажу самые разные проекты в области урбанизма, ландшафтного дизайна и архитектуры. Несмотря на разноплановую основу проектов, их объединяет один подход – усиление часто скрытого потенциала контекста проекта".

Преподаватель Академии Архитектуры в Амстердаме Хироки Мацуура (справа) / Фото ЗАРС

Вместе с тем, Хироки Мацуура противник стилизации, когда при строительстве нового здания делают вид что, оно построено 100 лет назад.

"Этим вы плюете на свою историю, так как современность тоже должно остаться в историческом пласте, в развитии архитектуры", – уверен урбанист.

Участники ивента получили возможность ознакомиться с опытом Львова и Харькова. Бывший главный архитектор города Львова, автор полулярного Youtube-канала об урбанистике Chaplinsky_VLOG Юлиан Чаплинский рассказал о своем опыте работы с застройщиками и компромиссах, идущих на пользу города.

Бывший главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский / Фото ЗАРС

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Олег Дроздов – основатель, главный архитектор компании Drozdov & Partners и Харьковской школы архитектуры представил концепцию Центра культуры Жванецкого.

"К нам обратились с просьбой подумать о возможности создания институции в Одессе, которая бы носила имя Жванецкого. В этом вопросе есть несколько важных вещей: взаимоотношения плато и моря, порта. Второе – вербальная культура автора и архитектура должна иметь такой неэгоистический характер. Здесь не столько важно создать форму, сколько правильно наполнить пространство. Это должен быть проект всей Одессы", – рассказал Олег Дроздов о концепте.

Олег Дроздов – основатель, главный архитектор компании Drozdov & Partners / Фото ЗАРС

Окончание ивента прошло на территории Одесского художественного музея.

"Чувствуется, что проекты, которые мы сегодня увидели, резонируют с аудиторией, – подытожил насыщенный день фаундер "Архитектурных Сезонов" Георгий Бочоришвили. – Те идеи, которые мы закладывали в этот ивент, уже начинают реализовываться. Это площадка для дискуссий, обмена опытом между лидерами индустрии. Этот нетворкинг будет полезен и для профессиональной среды, и для всего украинского общества".

"Архитектурные сезоны" полезны не только профессионалам, но и всему обществу / Фото ЗАРС

По словам Георгия Бочоришвили, в рамках "сезонов", которые станут ежегодными, планируется проведение конкурса значимых социально-культурных проектов в Одессе.

Лучшая концепция получит 100 тысяч гривен в качестве гранта и имеет все шансы быть реализованной.

Генеральным партнером "Архитектурных Сезонов" выступил ПАО "Банк Восток", премиум партнером – винодельческая компания SHABO. Также поддержали неординарное культурное событие Одесская национальная научная библиотека, Одесский художественный музей, Odessa Business Club, медиахолдинг "Дом и интерьер" (DMNTR), бизнес-дизайн агентство _DROM, агентство по управлению репутацией KNSKA, "Просто Радио", информационный медиахолдинг "Думская", консалтинговая компания "Vernik & Partners", охранное агентство "ЗЕВС".