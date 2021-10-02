Одежда, которую не наденешь: японка создает гиперреалистичное белье из обычной глины

Японская скульптор Масами Ямамото удивляет мир своим умением создавать чрезвычайно детализированную одежду, используя только глину. Рубашки, носки, майки и бюстгальтеры – все эти предметы гардероба выглядят удивительно реалистично.

Масами Ямамото не использует никаких готовых форм для скульптур. Она лепит свои работы, копируя настоящую одежду, стараясь при этом как можно больше приблизиться к оригиналу.

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За основу она берет предметы гардероба конкретных людей, которые эту одежду носили. Поэтому она воспринимает свои скульптуры как носители памяти: "Наблюдая за старой одеждой, я стараюсь передать дух владельца. Через пластичность глины, я пытаюсь воссоздать мягкость одежды. А после процесса обжига глина твердеет и сохраняет объект. Теперь он становится носителем памяти ", – делится скульптор.

Процесс изготовления скульптуры / Коллаж boredpanda

Мастерице удается точно передать деликатную текстуру ткани, элегантное кружево, маленькие складки и детали одежды: пуговицы, застежки, лямки и тому подобное.

Через свои необычные керамические работы японский скульптор хотела передать двойственность человеческой жизни: "Я думаю, что керамические материалы очень хорошо показывают существование человека, благодаря своей твердости и хрупкости одновременно".

Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

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Годами работы Масами Ямамото были представлены на различных выставках во многих художественных галереях. Ее также награждали несколькими престижными художественными премиями.

Больше скульптур японской мастерицы можно увидеть ниже или на ее сайте.

Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

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Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото

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Фото Масами Ямамото

Фото Масами Ямамото