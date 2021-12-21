Как они это нашли: 10 оригинальных коллекций, которые вас удивят

Коллекционирование интересно тем, что собирать можно буквально что угодно. Не только марки, открытки, монеты и т.д. Невероятно оригинальные коллекции – дальше на Life 24.

Пользователи Reddit поделились своими нестандартными и интересными коллекциями, которые реально способны удивить. Пожалуй, мало кто задумывался, что такие вещи вообще кто-нибудь собирает! К примеру, у одного из героев нашей подборки есть более сотни разнообразных игральных кубиков. Выглядит это очень интересно!

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Милая коллекция розовых калькуляторов

Фото reddit ediand

А это – разнообразные кнопки от лифтов

Фото reddit Jowevator3219

Парень нашел все это оружие с помощью магнита на дне водоемов

Фото reddit Top-Equipment-6393

Смотрите, сколько солонки!

Фото reddit tobm2509

Ого!

Фото reddit Juranur

Посуда из уранового стекла

Фото reddit OzCaaa1

Интересная коллекция маленьких карандашей

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото reddit MahloGolem

Коллекция кирпичей и книг о кирпичах. Очень оригинально!

Фото reddit ThanHowWhy

Да, это старые ручки для смыва, которые висели возле унитазов...

Фото reddit kaha95

Коллекция жутких обезьянок

Фото reddit Contrariwise2