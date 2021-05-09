Продолжаем исследовать винные ароматы. В этот раз Сомелье в зеленых штанах расскажет, откуда в вине запах зеленых или красных яблок, и в каких именно винах его можно ощутить.

Читайте также: Безумное разнообразие: какие стили Шардоне стоит попробовать

Какие вина пахнут яблоками

Яблоки бывают разные. Есть зеленые и такие кислые, что рот наполняется слюной, стоит лишь надкусить. И пахнут они так же – свежо, "зелено", "хрустяще". Именно такой аромат вы ощутите в сухих белых винах, произведенных в прохладном климате. Например, в таких, как:

бургундские Шабли,

немецкие и австрийские Рислинги, Грюнер вельтлинер,

Совиньон блан и Мюскаде из Долины Луары

и даже Blanc de Blancs из Шампани.

Ароматы более зрелых и красных яблок можно уловить в белых винах:

Шенен блан,

Пино гри,

Верментино.

Вообще, яблочные ноты – признак молодых, свежих белых вин.

Ароматы яблок ощущаются в белых винах / Фото Unsplash

Как вино получает яблочное звучание

Вино содержит яблочную кислоту – да-да, ту, что в яблоках. Именно она отвечает за яблочные ноты в вашем бокале! Впрочем, это не всегда круто. Иногда в вине их не должно быть слышно. Например, яблочный запах в красных винах или белых из сорта Шардоне виноделы считают нежелательным – и, чтобы исправить ситуацию, прибегают к малолактозной, или яблочно-молочной, ферментации.

Невероятные винодельни, поразительные факты о вине и практические советы – узнавайте о самых интересных новинках в мире вина и пополняйте свою винную коллекцию в интернет-магазине SHABO

Фруктовый аромат вину придает яблочная кислота / Фото Сомелье в зеленых штанах

Во время данного процесса особые бактерии перерабатывают яблочную кислоту в молочную – ту самую, которую содержат молочные продукты! Благодаря этому красные вина становятся менее резкими и кислотными, а белое Шардоне получает больше сливочных нот в аромате и вкусе. Интересное преобразование, не так ли?

В общем, дегустируйте сухие белые и наслаждайтесь их яблочным ароматом!