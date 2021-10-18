Отличная идея: 10 женщин, которые нарастили волосы и не пожалели
Источник:Reddit
Если хочется пышных и длинных волос, но ждать вообще неохота, тогда можно сходить на процедуру наращивания. Хотя в этого метода есть свои недостатки, которые обязательно стоит знать перед походом в салон, но он позволяет получить роскошный результат буквально за несколько часов.
Героини нашей подборки решились на процедуру наращивания волос. Они оценили все плюсы и минусы и рискнули это сделать. Согласитесь, результат получился действительно чрезвычайным!
Интересно Новый триумф украинских вин: SHABO завоевали 4 медали на международном конкурсе в Германии
Перед тем, как наращивать волосы, обязательно прочитайте, кому нежелательно делать эту процедуру!
К теме Кому нельзя наращивать волосы и чем это опасно
Очень-очень ярко!
Фото reddit
Красиво!
Фото reddit
Замечательные волосы!
Фото reddit
Девушка действительно счастлива
Фото reddit
Круто!
Фото redditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Посмотрите, как изменились волосы
Фото reddit
Вау!
Фото reddit
Невероятно!
Фото reddit
Эксперименты – это здорово!
Фото reddit
Ого!
Фото reddit