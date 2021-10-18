Отличная идея: 10 женщин, которые нарастили волосы и не пожалели

18 октября 2021 , 19:09
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Источник:

Reddit

Если хочется пышных и длинных волос, но ждать вообще неохота, тогда можно сходить на процедуру наращивания. Хотя в этого метода есть свои недостатки, которые обязательно стоит знать перед походом в салон, но он позволяет получить роскошный результат буквально за несколько часов.

Героини нашей подборки решились на процедуру наращивания волос. Они оценили все плюсы и минусы и рискнули это сделать. Согласитесь, результат получился действительно чрезвычайным!

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Перед тем, как наращивать волосы, обязательно прочитайте, кому нежелательно делать эту процедуру!

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Очень-очень ярко!

Фото reddit 

Красиво!

Фото reddit

Замечательные волосы!

Фото reddit

Девушка действительно счастлива

Фото reddit

Круто!

Фото reddit

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Посмотрите, как изменились волосы

Фото reddit

Вау!

Фото reddit

Невероятно!

Фото reddit

Эксперименты – это здорово!

Фото reddit

Ого!

Фото reddit

 

 

Автор: Петро Синєокий