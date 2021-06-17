Парень бросил работу в университете, чтобы пойти в модели

Когда Пьетро Боселли принимал зачет в своих студенток, они просто не могли устоять на ногах. Все из-за его невероятной внешности, которая поразила миллионы людей.

33-летний Пьетро Боселли – бывший преподаватель математики в Университетском колледже Лондона и кандидат технических наук, который стал безумно популярным из-за своей привлекательной внешности. За время преподавательской карьеры он очаровал сотни студенток, которые определенным образом помогли ему уйти в модели.

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Все началось в 2016 году. Тогда Пьетро пошел работать преподавателем математики и даже не надеялся, что это перерастет в нечто большее. Он заметил, как студентки фотографировали его на лекциях и постоянно говорили, что он самый красивый преподаватель математики в мире.

Прошло немного времени и фотографии Пьетро заметили модельные скауты. Они связались с молодым ученым и предложили ему попробовать себя на подиуме. Все удалось: с тех пор красавчик успел поработать с BOSS, Armani, Tommy Hilfiger и другими известными брендами.

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За это время Пьетро успел собрать почти 3 миллиона подписчиков в инстаграме. Люди со всего мира очарованы красотой молодого преподавателя.

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Впрочем, работа в модельном бизнесе требует определенных жертв. Сейчас Пьетро сделал перерыв в своей преподавательской карьере. Он пока не уверен, стоит ли навсегда отказываться от лекций, но пока они отошли на второе место.