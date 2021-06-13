Парень хотел удивить любимую очень дешевым подарком: его жестко проучили

"Заботливый" парень из Малайзии провел настоящий мастер-класс по тому, как не нужно готовить подарки любимым. Он сделал все, чтобы его сюрприз закончился провалом.

Парень обратился к местной иллюстраторке Казель Лим с просьбой сделать картину ко дню рождения его девушки. Художница согласилась сотрудничать, но впоследствии очень пожалела. Требования парня были далеки от реальности.

Интересно Винный уик-енд: едем в Центр культуры вина SHABO

Клиент предложил перерисовать любую из его последних фотографий на фейсбуке. Главное, чтобы картина была дешевой, большой и очень быстро нарисованной.

Художница Казель Лим / Фото фейсбук художницы

Я хочу самую дешевую и самую большую картину. Перерисуйте мне фотографию с нашей поездки с солнышком и пляжем. Ты можешь найти фото самостоятельно, я не могу выбрать. Мне надо картину до завтра, – написал парень.

Казель попыталась объяснить заказчику, что хорошую картину не удастся нарисовать за один день. Впрочем, парень был назойливым: он даже назвал цену, которую готов заплатить за "очень большую и очень дешевую" картину.

Сумма шокировала удивленную художницу. Он хотел отдать за такую ​​работу всего 20 ринггит (около 130 гривен – Life 24).

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Я не рисую за такие деньги. Я вкладываю свое время, дух и опыт, чтобы сделать эту работу. Количество затраченного времени должно быть пропорционально деньгам, – написала ему художница.

Парня вывел такой ответ, поэтому он начал угрожать написать отрицательный отзыв о ее работе.

После этого Лим не выдержала: она за несколько минут нарисовала пародийную картину: палочки, солнышко и сердечко. Девушка опубликовала свой шедевр вместе со скриншотами переписки в фейсбуке.

Рисунок, который Казель сделала заказчику / Фото фейсбук художницы

"Вот и все. Отдаю вам его бесплатно. Пожелайте своей девушке счастливого дня рождения от меня", – лаконично написала художница.

Интересно 15 татуировок, которые говорят сильнее слов: трогательные фото

Как на это отреагировал заказчик – Казель не сказала. Однако ее подписчикам картина очень понравилась: публикацию репостнули уже 5,5 тысяч раз.