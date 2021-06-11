Парень попал за решетку из-за слишком роскошных волос: фото

Молодой пакистанец имел настолько роскошные волосы, что не устояли даже полицейские. Они бросили его за решетку.

28-летний учитель Абузар Мадху очень отличается от толпы – у парня просто невероятно шикарные волосы. Но иногда красота требует жертв – особенно, если вы живете в Пакистане.

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Оказывается, что в этой стране не принято иметь достаточно длинные волосы. Незнакомцы могут избегать таких людей, а полиция часто обращает на это внимание. Так случилось и с Абузаром.

Парень в три ночи спокойно ждал себе на рикшу (аналог такси – Life 24). И тут из ниоткуда возникли полицейские: они заставили его поехать с ними.

Меня часто останавливаются на улице, в том числе и полиция. Такое бывает до трех раз в день. Меня принимают за преступника. Впрочем, это был мой первый арест... Хотя и мои волосы были собраны в гульку, – рассказывает парень.

Абузар объяснил полицейским, что не нарушал никакой закон. И вообще – он работает учителем. Однако его не послушали и все равно завезли в участок: там парня тщательно обыскали и оставили ночевать за решеткой.

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Парень ночевал в отделении / Фото твитер Alia Haider

По мнению полицейских, Абузар может негативно влиять на молодежь из-за своего внешнего вида, поэтому одна ночь за решеткой – замечательное дисциплинарное решение.

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Утром друзья Абузара забрали его с участка. Хотя и парень расстроился, но он не планирует состригать свои волосы. Если и захочет изменить образ, то только из-за собственного желания, а не через полицейских.