Парень собственноручно пошил для своей девушки выпускное платье – фото

Если у вас возникли трудности с выпускной платьем, всегда есть выход. Девушка похвасталась в сети поступком своего парня, который собственноручно сделал для нее наряд на выпускной.

О таком романтичном жесте девушка под ником @9eena рассказала в Twitter. Парень самостоятельно нарисовал эскиз и разработал платье для своей девушки. У него получился уникальный наряд ручной работы, которого нет больше ни у кого – любимая может гордиться им!

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Девушка выложила фото каждого этапа процесса создания выпускного платья. Для начала парень нарисовал примерный эскиз, как он хочет видеть будущее платье для своей девушки.

Эскиз будущего платья / Twitter @ 9eena

Потом он сильно постарался, что угодить выпускнице: выбрал лучшую ткань в магазине среди сотен вариантов, сам сделал все выкройки и сшил готов наряд.

Парень сам сшил для девушки выпускное платье / Twitter @ 9eena

Наконец, девушка примеряла готов выпускной наряд. Изящное молочное мини-платье выглядит действительно волшебно: юбка, сшитая из разных слоев "лепестков", и красивый фигурный вырез напоминают платье феи Динь-Динь из мультфильмов о Питере Пэне, а элегантности добавляют объемные рукава-фонарики. На заднем плане парень гордо улыбается, вполне довольный своей работой.

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Готовое выпускное платье / Twitter @ 9eena

В другом посте девушка показала детали наряда и доказала всем, что платье качественно сшито и продуманное в каждой мелочи. Для подкладки парень выбрал сочный фисташковый цвет и позаботился о том, чтобы манжеты на рукавах можно было завернуть – тогда будут просматриваться яркие детали.

Детали выпускного платья / Twitter @ 9eena

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Такой романтический поступок высоко оценили пользователи Twitter. За короткое время пост в Twitter набрал более 350 тысяч лайков и почти тысячу комментариев. Все единодушно восхищались робой парня, который приложил столько усилий для создания по-настоящему прекрасного платья для любимой, а кто-то и себе взялся присматриваться к такому ценному экземпляру: