Парень приготовил тортик для любимой: ее реакция разозлила людей
Источник:Reddit
Женщине не понравился праздничный тортик на день рождения, который он приготовил вместе со своей 13-летней дочерью. Тысячи людей ее жестко раскритиковали.
Американка поделилась своим разочарованием с пользователями развлекательного ресурса Reddit. Люди считают, что женщина просто неблагодарна. Но у нее есть свои аргументы.
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Не тортиком единственным
33-летня авторша встречается с 34-летним Алексом (условное имя – Life 24) уже три года. У него также есть 13-летняя дочь от предыдущего брака, живущая вместе с ним. У пары все было достаточно хорошо, пока мужчину не сократили с работы полтора года назад.
С тех пор Алекс пошел на другую работу с гораздо меньшей зарплатой, поэтому у него бывают определенные финансовые проблемы. Тем временем авторша переехала к Алексу 5 месяцев назад. Она помогает ему с "коммуналкой": обычно оплачивает свою половину, а иногда и больше. Из-за проблем с деньгами у пары иногда возникают конфликты, а довольно неприятная ситуация случилась на день рождения женщины.
"Вчера праздновали мой день рождения. Я хотела пойти в хороший ресторан рядом с нами, но он был закрыт. Немножко ближе есть еще один, но там дороже. Я предложила Алексу поехать туда, но он сказал, что не может себе позволить платить за ужин" Если бы мы поехали, то надо было бы разделить чек. Я немного расстроилась, но он сказал, что сделает что-нибудь сам", – рассказывает авторша.
Похожая ситуация случилась с десертом: женщина хотела, по ее словам, "достаточно дорогой" торт. Впрочем, Алекс сказал, что не может себе его позволить, ведь сейчас будет много расходов в канун Рождества. Он также пообещал приготовить что-нибудь вкусненькое.
Женщина хотела торти из магазина / Фото Unsplash
Неудача на ужине
Авторша признается, что ужин был довольно неплохим. Но тортик ей не очень понравился. Хотя Алекс старался: он даже попросил свою 13-летнюю помочь его испечь.Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
"Он сказал, что жалеет, что не может позволить себе более красивый торт. Я делала вид, что он мне понравился. Но потом сказала, что надеялась на более вкусный торт. Он ответил, что старался изо всех сил и что он не может потратить на торт деньги, которые отложил на оплату "коммуналки", – вспоминает авторша.
Весь разговор о невкусном торте случайно услышала дочь Алекса, которая сильно расстроилась. Теперь мужчина требует, чтобы она извинилась перед ребенком, но та не знает, делать ли это. Пользователи Reddit раскритиковали женщину:
- Вы не цените то, что имеете. Я считаю домашний торт и еду гораздо более искренним подарком на день рождения, чем если бы кто-то заплатил 200 долларов мне за ужин. Вам повезло с парнем, но будьте осторожны. Похоже, вы этого не понимаете, и довольно скоро он окажется с той, кто это понимает.
- О Боже, вы жалуетесь на торт? Это ответственный мужчина, который расставляет приоритеты в своих расходах, обеспечивает ребенка и в целом замечательный парень. По-моему, у вас не было проблем, когда он зарабатывал шестизначные суммы…
- Честно говоря, я больше хотела бы домашнего торта, чем купленного в магазине. Понимаю, что вы разочарованы. Но ваш партнер приложил огромные усилия, чтобы сделать ваш день рождения особенным в пределах бюджета. Прямо скажу, я думаю, что вы ведете себя немного неправильно.