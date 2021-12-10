Как парни и девушки фотографируют друг друга: забавные сравнения
Источник:твитер champagneviri
Многим девушкам знакома эта ситуация: они могут сделать идеальную фотографию для своего парня, но взамен получают что-то ужасное. Это действительно серьезная проблема!
Если парень делает для вас отличные фотографии – цените его. Не каждому ведь хватает выдержки и умения сделать своим любимым красивые фотографии. Пользователицы твиттера поделились яркими сравнениями по этой теме. Оцените эти забавные снимки: слева – как девушки фотографируют своих парней, а справа – что получают в ответ.
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Прекрасный момент для фото!
Фото твитер cierajewelmua
Тут еще не все так плохо
Фото твитер RachellYahya
Главное, чтобы фото было четким
Фото твитер champagneviri
Очень близок портрет!
Фото твитер kmcb_22
Жуткое фото!
Фото твитер nojennyno
"Как я фотографирую – как он фотографирует"
Фото твитер narcoleptic_imp
Парень знал, когда сфотографировать
Фото твитер EmmaBostian
Зато вкусно!
Фото твитер LucyB_RyДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Упс!
Фото твитер kimmyjaye
Тут хотя бы не так размыто
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