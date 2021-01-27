Нередко мужчины придерживаются в своих взглядах двойной морали касательно супружеской неверности, считая, что им все можно, а женщинам – нет. Почему мужчина изменяет, но не уходит? Он вполне искренне может считать свой брак удачным и любить жену, далеко не все причины связаны с неудовлетворенностью супругой.

Источник: Life 24

Рассмотрим ключевые из них, чтобы понять, почему мужчины изменяют.

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Причины измены мужчинами

Причина №1. Несбывшиеся мечты

Мужчина не может реализовать потаенные сексуальные желания со своей избранницей по различным причинам, поэтому ищет выход. Это одна из типичных причин, почему мужчина изменяет, но не уходит. На самом деле он любит свою женщину, но не все идеально в их отношениях.

Причина №2. Желание самоутвердиться

Когда происходят видимые изменения во внешности, приближается старость, измена может выступать подтверждением того, что мужчина еще "на коне". Также такое может происходить, когда у мужчины падает самооценка по разным причинам (например, из-за сильной критики со стороны любимой и пр.), он решает повысить ее таким путем.

Причина №3. Месть

Не всегда такое решение напрямую связано с изменами теперешней любимой женщины. Возможно, ранее бывшая девушка когда-то его обидела, унизила, изменила ему, и теперь он хочет отыграться в новых отношениях.

Почему мужчины изменяют / Фото Pixabay

Причина №4. Нехватка внимания

Самый уязвимый период в отношениях – послеродовой. Мужчина ощущает острую нехватку внимания, ребенок постоянно капризничает, а женщина может продолжительный период физически восстанавливаться и не в состоянии сексуально удовлетворить своего избранника. Она больше внимания уделяет младенцу, а раньше все оно доставалось мужчине. Он обижается и вместо помощи с ребенком отправляется налево. Этого момента женщина может вовсе и не заметить, поскольку в послеродовой период проблем итак хватает.

Аналогичная ситуация случается, если женщина уезжает в командировку или отпуск, проведать родителей и т. д.

А почему мужчины изменяют во время беременности? По той же причине, плюс тело женщины меняется и может перестать его привлекать. Возможны опасения навредить малышу, мужчина находится в стрессе и выбирает беззаботно "расслабиться".

Причина №5. Алкоголь

Алкогольное опьянение усиливает половое влечение и одновременно ослабляет внутренние запреты. Часто после такой измены мужчины раскаиваются и бросаются вымаливать прощение. Что самое интересное – в трезвом состоянии они бы на это не решились.

Причина №6. Социальная направленность

Если мужчина занимается бизнесом, то на встречах партнеров часто могут для солидности присутствовать молодые девушки. В некоторых кругах по социальному статусу "полагается" любовница.

Порой мужчина может испытывать давление со стороны начальницы, "требующей" от него выполнения не только рабочих обязанностей. Конечно, чаще такое случается с женщинами, но и среди мужчин происходит.

Есть разные причины, почему мужчина может изменить / Фото Pixabay​

Причина №7. Женская настойчивость

В современном мире более свободные взгляды, женщине может быть все равно женат мужчина или нет. Если она настойчиво пристает к нему и при этом у него есть симпатия, то он вполне может изменить. Например, чтобы его не сочли недееспособным. Кроме того, многие мужчины просто неспособны отказать в подобной ситуации, боясь обидеть даму. Это довольно распространенная причина, почему мужчины изменяют любимым женам.

Конечно, мужчина может банально влюбиться в другую женщину, но тогда здесь недалеко до развода. Многим легче изменить, чем сказать, что они хотят прекратить отношения. Те, кто боится расставаний, часто расстаются с помощью измены. И они хотят быть пойманными, ведь большая часть женщин не простят такого поведения.

При этом важно помнить, что большому количеству мужчин вообще не нужны причины, чтобы изменить.

Признаки измены

По каким признакам можно заподозрить измену? Когда пора насторожиться?

Повышенное внимание и забота. Мужчина неожиданно стал заваливать вас подарками, проявляет несвойственную ему щедрость. Такое поведение возможно, если он испытывает чувство вины и пытается компенсировать измену доступным ему способом.

Ссоры без причины по его инициативе. Чувство вины часто толкает на поиск оправданий, найти их легче всего в конфликтах. Если он обижается на того, кому изменяет, это облегчает муки совести.

Неожиданные перемены в интересах и вкусах мужчины. Мы всегда перенимаем увлечения у тех людей, с которыми плотно общаемся. Если вы не знакомы ни с кем, кто разделяет новые интересы мужа, возможно, есть незнакомый вам человек. Помните, что период флирта всегда сопровождается обменом мнениями, вкусами и предпочтениями.

Резкое отстаивание своих прав на приватность, личное время. Партнер может начать уходить в другую комнату для разговора по телефону, меняет свои пароли, больше времени проводит один. Мужчины, которым раньше вещи покупали их жены, вдруг могут сами начать делать покупки.

Перемены в речи и общении. С развитием отношений на стороне мужчина рано или поздно начинает испытывать стресс, стыд за ситуацию, в которой оказался. Компенсирует он это полуправдой. Мужчина может начать избегать ответов на прямые вопросы, перестает говорить привычные фразы о чувствах, старается общаться преимущественно на нейтральные или бытовые темы. Также уходит "парный" жаргон, речь становится более формальной, даже отстраненной.

Как заподозрить измену / Фото Pixabay

Обвинения в измене в сторону женщины. Нередко мужчины пытаются перенести вину на своих женщин. Они агрессивно хватаются за каждый повод для подозрения в измене. Все потому, что неверные мужья хотят получить призрачную надежду на то, что не они одни совершают моральное преступление.

Изменения в сексуальных отношениях. Происходит охлаждение к своей партнерше, невнимательность или наоборот – повышенная активность, не свойственная ранее.

Попытки свести заботу о себе к минимуму. Неверные мужчины раздражаются и отказываются от подарков своих женщин, их знаков внимания, поскольку каждый добрый жест только усиливает чувство вины.

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Избегание разговоров на темы совместного будущего. Каждый такой диалог усиливает давление, ведь воспринимается мужчиной как требование принять решение здесь и сейчас. Даже если жена абсолютно не в курсе происходящего, это довольно болезненная тема для неверного мужчины, поскольку его положение очень неустойчиво.

Повышенная нервозность. Мужчина может начать разговаривать во сне или испытывать проблемы со сном, аппетитом. Он становится более раздражительным, обидчивым, болезненно реагирует на большинство шуток, избегает общения с общими друзьями.

Доверьтесь своей интуиции, ведь "предупрежден — значит, вооружен".

Чья в этом вина, и как решить проблему?

Каждый человек несет ответственность за свои желания, действия и последствия, в первую очередь, перед собой. Если между людьми плохие отношения, то мужчина ищет ласки на стороне. Кто виноват? Конечно же, он. Если его не устраивают отношения, он может поговорить, решить проблему или уйти, а не обманывать близкого человека. Бороться за свои отношения или сбегать налево – выбор каждого.

Другое дело, если в отношениях есть явная проблема и эта тема поднималась уже много раз, то есть вина и женщины. Помните, что вероятность измены в разы ниже, если любимому человеку с вами комфортно, вы его просто любите, ничего не требуя, всегда поддерживаете и не осуждаете. Беда в том, что каждый все время думает о том, что он получит в отношениях. Если хоть иногда пытаться понять, чего хочет любимый человек, то любые отношения можно вывести из тупика.

Что делать, если вы узнали об измене / Фото Pixabay

Если измена уже случилась, то, как решить проблему?

Проясните факты. Не делайте поспешных выводов, поговорите откровенно, узнайте, что произошло на самом деле. Единичный это был случай или нет? Когда это произошло? В каких отношениях мужчина находится с другой женщиной? Действительно ли он хочет сохранить ваши отношения? Проясните, почему мужчина изменяет, но не уходит от вас?

Возьмите перерыв, необходимо время, чтобы прийти в себя. Продумайте свои дальнейшие действия. Лучше всего отдалиться и побыть вдалеке от мужа. Решение нужно принимать в спокойном состоянии.

Восстановитесь. Возьмите отпуск на работе, пообщайтесь с друзьями, позаботьтесь о себе: гуляйте на свежем воздухе, высыпайтесь, обратитесь к психотерапевту, если необходимо. Делайте все, чтобы почувствовать себя лучше.

Примите решение. Есть разница между минутным помутнением и длительным романом на стороне, возьмите это во внимание. Первая ли это измена? Если нет, вряд ли поведение мужчины изменится. Насколько давно вы вместе? Если недавно, то прекратить такие отношения легче. Осознает ли партнер свой поступок, раскаивается ли, готов ли работать над отношениями? Взвесьте всю информацию. Решите, стоит ли спасать ваши отношения, готовы ли вы простить?

Что делать дальше? / Фото Pixabay

Если вы решили уйти

Отпустите свои обиды, не следите за бывшим партнером, постарайтесь жить полной жизнью и забыть всю эту неприятную историю.

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Если вы решили остаться

Воссоединение после произошедшей измены — довольно болезненный процесс. Вот несколько советов:

сходите на психологическую консультацию вместе или хотя бы сами, это поможет быстрее преодолеть непонимание и двигаться дальше;

вместе или хотя бы сами, это поможет быстрее преодолеть непонимание и двигаться дальше; будьте готовы к взрыву эмоций – душевная боль проходит медленно;

– душевная боль проходит медленно; найдите выход своим чувствам – займитесь спортом или ведите дневник;

– займитесь спортом или ведите дневник; не зацикливайтесь – никогда нельзя предусмотреть и предугадать все, что случится;

– никогда нельзя предусмотреть и предугадать все, что случится; приготовьтесь к тому, что сексуальная жизнь изменится – вы можете начать себя сравнивать с другой женщиной, ощущать давление, это нормально;

– вы можете начать себя сравнивать с другой женщиной, ощущать давление, это нормально; не усиливайте контроль – не стоит влезать в личное пространство мужчины (читать СМС, почту и т. д.), это не восстановит доверия и не даст никакой гарантии.

Постарайтесь восстановить отношения, ведь, возможно, если мужчина пошел на измену, то между вами есть серьезные проблемы. Сконцентрируйтесь на их решении, обсудите ваше будущее повторно и разберитесь в причинах поступка.

Измена может казаться непростительным поступком. Но вы остались, уже решили простить. И если мужчина делает все, чтобы вернуть доверие, поймите: так продолжаться до конца жизни не может. Время лечит медленно, просто отпустите обиду и дайте отношениям шанс на счастливое развитие.