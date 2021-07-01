Выключи это: почему нас так раздражает звук своего голоса – объяснение врача

Большинство людей, слушая впервые свой голос на видео на или аудио, с неприятным удивлением спрашивают: "Я действительно так звучу?". Собственный голос в записи может вызвать такое раздражение, что его хочется просто выключить. Этому есть вполне логичное объяснение.

Хирург и доцент кафедры отоларингологии в Вашингтонском университете, Нил Бхатт, уже долгое время занимается лечением пациентов с проблемами голоса. Чтобы отслеживать малейшие изменения в голосе пациента и эффективность терапии, врач часто записывает их разговоры на аудио. Однако большинству пациентов становится неудобно, когда приходится на сеансе слушать записи с собственным голосом.

Читайте также Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic Brut и спаржа с лососем

Некоторые люди настолько обескуражены, что просто отказываются потом слушать собственный голос. Врач объясняет, что это связано как с физиологическими причинами, так и с психологическими.

Звук доходит по-другому

Первая причина того, что наш голос звучит совсем иначе, когда мы его слышим в записи, это другой путь, по которому звук попадает к внутреннему уху.

Когда мы слушаем аудио, звук проходит через воздух и тогда попадает в ухо, вызывая вибрацию барабанной перепонки и мелких ушных костей. Далее звуковые вибрации попадают к ушной улитке, которая стимулирует нервные аксоны и посылает слуховой сигнал в мозг.

Когда мы слышим аудио, то воспринимаем звук иначе, чем когда говорим / Фото Pexels

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Однако когда мы говорим, процесс немного меняется. Часть звука все еще проходит через воздух, однако большая часть – доходит до внутреннего уха непосредственно через кости черепа.

Поэтому когда мы говорим, то слышим сочетание звука снаружи и изнутри, как правило, на достаточно низких частотах. Поэтому голос кажется нам более глубоким и насыщенным. А вот на записи мы слышим более тонкий и высокий звук, который нам, конечно, не очень нравится.

К теме Запах счастья: какие ароматы могут поднять вам настроение

Не то, что мы ожидаем

Другая причина – несоответствие между нашим восприятием и реальностью. Вдруг мы понимаем, что все это время другие люди слышали нас совсем не так, как нам казалось. Поскольку собственный голос – важная составляющая самоидентификации, то это несоответствие может вызвать неприятные ощущения.

Причина, по которой многим не нравится голос на аудио не в том, что записанный голос обязательно хуже то, как мы его воспринимаем. Мы просто привыкли слышать себя иначе,

– объясняет врач

Люди, как правило, гораздо хуже оценивают свой записанный голос, чем другие. Итак, это в нас говорит внутренний критик, который слишком жестко нас оценивает.